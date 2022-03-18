تعرف على موعد ومكان عزاء والدة أورتيجا

يستقبل مؤدي المهرجانات أورتيجا، عزاء والدته الراحلة وذلك اليوم الجمعة الموافق 18 مارس بعد رحيلها أمس الخميس.

دوت الخليج يكشف تفاصيل عزاء والدة أورتيجا

عزاء والدة أورتيجا

يقام عزاء والدة أورتيجا اليوم الجمعة في مسجد الخلفاء الراشدين بمنطقة مصر الجديدة، حيث أعلن تفاصيل العزاء من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أورتيجا عبر صفحته الشخصية: “عزاء المغفور لها بإذن الله والدتي، بمسجد الخلفاء الراشدين، في ميدان المحكمة بمصر الجديدة، وشكر الله سعيكم جميعًا”.

وفاة والدة أورتيجا

وذلك بعد تشييع جثمان والدة أورتيجا الراحلة وصلاة الجنازة عقب صلاة العصر بمسجد الرحمن الرحين في صلاح سالم، وستدفن الراحلة بمدافن الأسرة في مقابر باب النصر.

وكان قد أعلن مؤدي المهرجانات أورتيجا وفاة والدته مساء أمس الخميس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتب: البقاء لله، أمي في ذمة الله، وتفاعل معه الجمهور والأصدقاء والمتابعين من خلال خاصية التعليقات التي جاءت تعزيه وتنعي والدته الراحلة.

مؤدي المهرجانات أورتيجا

ومن ناحية أخرى، كشف مؤدي المهرجانات أورتيجا عن رأيه في قرار نقابة المهن الموسيقية بشأن وقف بعض مؤديي المهرجانات بسبب استخدامهم بعض الألفاظ غير اللائقة، وقال في لقاء له ببرنامج et بالعربي إن النقابة موفقة في هذا القرار.

وأضاف قائلًا: أنا مع النقابة في إننا مش عاوزين كلمات مسفة ومخلة؛ لأن الأطفال بقوا متفاعلين على السوشيال ميديا بشكل كبير، وكله بقى معاه تليفونات، ولو النقابة عاوزاني أغير اسمي؛ ممكن أخليه مارادونا، كما تحدث عن حقيقة خلافه مع مؤدي المهرجانات أوكا.

وذلك بعد أن انفصل الثنائي فنيًا، في الفترة الأخيرة، وقدم كلا منهما أغانيه بعيدًا عن الآخر، لافتًا إلى أنه يجمعهما علاقة صداقة قوية بينهما.

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يذكر أن آخر أغاني أورتيجا التي طرحها مؤخرًا هي أغنية الملكة التي حقق بها نجاحا كبيرًا ونسب مشاهدات عالية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وكان تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب استغرقت يومين فقط، وكانت مشاهد الأغنية بين منطقة الجلالة والزعفرانة والسخنة.