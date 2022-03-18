مسحة طبية للزمالك استعداداً لمواحهة بترو أتلتيكو

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خضع لاعبو الزمالك وأعضاء الجهاز الفني والجهازين الطبي والإداري، لمسحة طبية بفندق إقامة البعثة في أنجولا تحت إشراف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، قبل مباراة الفريق المقبلة أمام بترو أتلتيكو الأنجولي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويحل الزمالك ضيفا على بترو أتلتيكو في المباراة المقرر لها المقرر لها غدا السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنجولا مساء أمس الخميس، عقب رحلة استغرقت 7 ساعات، على متن طائرة خاصة.

واختار البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك قائمة تضم 22 لاعباً للسفر إلى أنجولا.

قائمة الزمالك أمام بترو اتليتكو:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل، محمد عواد، السيد عطية.

خط الدفاع: محمد عبد الغني، محمود حمدي الونش، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة؛ محمد عبد الشافي، أحمد فتوح، حازم إمام، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمد أشرف روقا، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، محمد أوناجم، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: رزاق سيسيه، عمر السعيد وسيف الجزيري.‎

الزمالك يودع بطولة دوري الأبطال مبكراً

وودع الزمالك البطولة بشكل رسمي بعد خسارته اللقاء الأخير أمام الوداد بهدف نظيف، في المقابل فاز بترو أتليتكو على ساجرادا ليضمن تأهله بجانب الوداد قبل نهاية الجولات بجولتين.

وخضعت بعثة الزمالك للمسحة فور وصول الفريق إلى أنجولا، لمواجهة بترو أتليتكو يوم السبت القادم.

تاريخ مواجهات الزمالك أمام أندية أنجولا

التقى نادي الزمالك أمام أندية أنجولا فى 10 مواجهات ، نجح الفارس الأبيض فى الفوز خلال 5 مباريات وخسر مرة واحدة، بينما حضرر التعادل فى 4 مباريات.

فيما التفي الفريقن من قبل 3، فى الكونفدرالية الأفريقية 2019، تعادل الزمالك فى الأولى إيجابيا، وفاز فى الثانية 1 – 0، والاخيرة حضر التعادل بنتيجة 2-2.

ومن المقررغياب محمود علاء مدافع نادي الزمالك عن مباراة الفريق القادمة أمام نظيره بترو أتلتيكو الأنجولي ضمن منافسات دور المجموعات من دوري ابطال إفريقيا.

سيغيب محمود علاء عن مباراة بترو أتلتيكو وذلك بعد حصولة علي ثلاثه كروت صفراء.