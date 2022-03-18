/686512/التشكيل-المتوقع-للنادي-الأهلي-أمام-المريخ-السوداني-بدوري-الأبطال

يستعد الأهلي لمواجهة فريق المريخ السوداني في السادسة مساء على ملعب الأهلي we السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويدخل النادي الأهلي بكل قوتة في لقاء اليوم لحصد بطاقة التأهل إلى الدور ربع نهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام المريخ السوداني:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول – ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم – محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي – أليو ديانج – عمرو السولية.

خط الهجوم: بيرسي تاو – محمد شريف – أحمد عبد القادر.

ويحتل النادي الأهلي وصافة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، فيما يحتل المريخ السوداني المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وبفارق المواجهات المباشرة بين الفريقين المارد يتقدم.

قائمة الأهلي لمواجهة المريخ السوداني:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم – ومحمود وحيد - علي معلول - ومحمد عبد المنعم - وكريم فؤاد - ومحمد هاني - وأيمن أشرف.

خط الوسط: حمدي فتحي - وحسين الشحات - وأليو ديانج - وعمرو السولية - ومحمد مجدي أفشة - ومحمد محمود - وطاهر محمد طاهر - ولويس ميكيسوني - وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: حسام حسن - ومحمد شريف – بيرسي تاو.

الإجتماع الفني للمباراة

وعقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والمريخ ظهر أمس الخميس، بحضور الجهاز الإداري لكلا الفريقين إلى جانب ممثلي الاتحاد الإفريقي من لجنة الحكام ومراقب المباراة.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على أن يرتدي النادي الأهلي زيا كاملا من اللون الأسود، على أن يرتدي فريق المريخ الزي الأحمر كاملا، بالإضافة إلى الاتفاق على كافة الترتيبات التنظيمية الخاصة بالمباراة وموعد وصول الفريقين إلى الاستاد وانطلاق عمليات الإحماء وغيرها من الأمور التنظيمية الخاصة باللقاء.

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة في السادسة والنصف مساء اليوم باستاد الأهلي we السلام، ويتحدث خلاله موسيماني المدير الفني للأهلي وكابتن الفريق عن مواجهة المريخ السوداني والرد على أسئلة وسائل الإعلام المختلفة الخاصة بالمباراة. ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المريخ السوداني في السادسة من مساء غد الجمعة على ملعب الأهلي we السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.