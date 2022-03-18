/686510/عمرو-القطامي-تجهيز-القوات-المسلحة-مليون-حصة-غذائية-مخفضة-يخفف-عن-كاهل-المصريين

أشاد النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، بالتوجيهات التي أصدرها الرئيس السيسي للقوات المسلحة المصرية بالعمل على المساهمة في تخفيف الأعباء المعيشية للمواطن المصري بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك والتعليمات التي أصدرتها القيادة العامة للقوات المسلحة، بالعمل على توفير السلع الغذائية الأساسية من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة بأسعار مخفضة وبنسبة تصل إلى 60% بالمحافظات.

دوت الخليج

برلماني تجهيز القوات المسلحة مليون حصة غذائية مخفضة يخفف عن كاهل المصريين

ونوه القطامي في تصريحات له اليوم، بقيام هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة، بتعبئة وتجهيز نحو مليون حصة غذائية لطرحها داخل الأسواق، قائلا إنه قرار هام وحيوي من الرئيس السيسي ويؤكد على تضافر جهود القوات المسلحة المصرية بجانب العديد من الوزارات لتوفير السلع المخفضة للمواطنين المصريين.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تجهيز نحو مليون حصة غذائية عبر القوات المسلحة يأتى انطلاقا من المسئولية الاجتماعية للقوات المسلحة لتوفير جميع الاحتياجات الأساسية للمواطنين وبالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

واختتم النائب عمرو القطامي، بالتعبير عن ثقته بأن موجة الأسعار ستقل وستعود إلى طبيعتها خلال أسابيع قليلة فور انتهاء الحرب الروسية – الأوكرانية، وبالعديد من القرارات الغير مسبوقة للرئيس السيسي للسيطرة على الأسعار ومواجهة التجار الجشعين ومستغلي الأزمات.

ومن المقرر أن يتوجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على رأس وفد برلماني مصري رفيع المستوى اليوم الجمعة الموافق 18 مارس 2022 إلى مدينة بالي الاندونيسية، للمشاركة في أعمال الجمعية الـ 144 للإتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة، والمُقرر عقدها خلال الفترة من 20 – 24 مارس 2022.

جدير بالذكر أن الاتحاد البرلماني الدولي هو منظمة برلمانية عالمية تم إنشائها منذ عام 1889 وتمثلت أهدافها في تشجيع الحكم الديموقراطي من خلال العمل مع البرلمانات والبرلمانيين للاستجابة لاحتياجات وتطلعات الشعوب ونشر السلام والديموقراطية وحقوق الانسان وتمكين الشباب والتنمية المُستدامة من خلال الحوار البرلماني العالمي، وتُعقد أعمال الجمعية العامة للإتحاد البرلماني الدولي مرتين سنوياً وتتصدى اجتماعات الجمعية للعديد من القضايا العالمية من خلال أجهزة الاتحاد ولجانه الدائمة، وتلعب الشعبة البرلمانية المصرية دوراً بارزاً في أروقة المنظمة البرلمانية العالمية من خلال المجموعات الجغرافية العربية والإفريقية والاسلامية بالاتحاد وذلك بغرض الانخراط البناء والمُكثف مع مختلف القضايا العالمية والإقليمية اتساقاً مع الدور المصري البارز إقليمياً وعالمياً بجناحيه البرلماني والحكومي.