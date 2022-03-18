/686507/نفسها-تتكرم-من-الرئيس-أم-إسراء-أشهر-مبيض-محارة-فى-بر-مصر-ووتنتظر-الأم-المثالية

تركها زوجها وانتقل للعيش في منزل زوجته الجديدة دون أن ينفق عليها أو على أبنائه الأربعة، ورغم ذلك لم تتخل عن أبنائها ، ولم تطلب منهم أن يتركوا التعليم بحجة أنها لا تملك الأموال لتنفق عليهم، ولكنها خرجت لتتحدى الصعاب وتمتهن عمل الرجال لتأتى لصغارها بالطعام وتتنفق على تعليمهم وكسوتهم.

قالت جملات محمد عسر (40 سنة ) لـ " دوت الخليج " أنا أعمل في مجال المحارة منذ 20 سنة، "ومعنديش حاجة اسمها مستحيل، ومفيش حاجة اسمها راجل وست، وعندى طموح أنجح فى شغلى وأتعلم كل حاجة فى مجال عملى ، ولو لقيت شغل أصعب من المحارة هشتغله عشان أصرف على عيالي".

أم إسراء أشهر مبيض محارة فى بر مصر

وأضافت صاحبة الـ 40 عام : عندما تركني زوجي لم أفكر سوى في أبنائي الأربعة ، وماذا أفعل كي أستطيع الإنفاق عليهم وتعليمهم ، توجهت لأحد بنائي قريتنا وطلبت منه أن أعمل معه في مهنة البناء ، وافق على الفور ، ولكني لم أستمر معه كثيراً لأن مجال البناء صعب جداً ، فتوجهت إلى مقاول محارة وعملت معه وكان سعيداً بمجهودي حتى أوكل لي بعض الأعمال كي أنفذها بمفردي . مضيفة: "خليت المعلم بيصلي وشطبت الشغل بدلا منه ولما جه وشاف شغلي طلب مني أن أستمر معه في العمل.

نفسها تتكرم من الرئيس

وتؤكد جمالات محمد عسر : تعرضت للسقوط من أعلى السقالة على ظهري ، تسبب لي في انزلاق غضروفي، أعاني منه حتى الآن، " ومعي أربع أبناء منهم 2 في ابتدائي وواحده مخلصة دبلوم تجارة ، والتانية في 2 ثانوي ، ومقدرش أوقف يوم عن الشغل والنهارده قولت لإبني تعاله اشتغل معايا عشان نقدر ندفعلك فلوس الدرويس .

وأضافت بنت محافظة المنوفية : كرمني محافظ المنوفية وكانت المكافىة 4000 جنيه وكنت أتمنى أن أتحدث معه ولكنه كان مشغولا، وأتمنى مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي " نفسي أقابل سيادة الرئيس وأسلم عليه ويساعدني في جهاز بناتي ، ودا مش كتير على واحده غلبانه نفسها تتكرم من الرئيس ويساعدها.