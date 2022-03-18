/686498/سمية-الخشاب-معلقة-على-انفصالها-عن-أحمد-سعد-ربنا-أنقذني

عادت الفنانة سمية الخشاب لإثارة جدلا كبيرًا خلال الساعات الماضية بعد رسالتها الغامضة على موقع التواصل الاجتماعي بعد تداول فيديو لـ أحمد سعد.

دوت الخليج يكشف تعليق جديد لـ سمية الخشاب

سمية الخشاب على تويتر

ردت الفنانة سمية الخشاب على سؤال أحد المتابعين لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة تويتر، حيث سألها عن كيفية تخطيها الانفصال عن طليقها.

وكتبت سمية الخشاب عبر صفحتها: “لا الموف اون كان سهل وكل شوية اكتشف أنه ربنا أنقذني وله حكمة في كل حاجة”.

سمية الخشاب و أحمد سعد

وكانت قبلها أثارت ضجة بتويتة بعد انتشار فيديو للفنان أحمد سعد وهو يجسد أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "سايرينا يا دنيا" التي غناها ضمن فيلم “من أجل زيكو” لكريم محمود عبد العزيز ومنة شلبي.

وتعرض الفنان أحمد سعد للسخرية من الجمهور، حتى أن الفنانة سمية الخشاب نشرت تغريدة غامضة عبر صفحتها الرسمية بموقع تويتر، وكتبت بها: “‏الحمد لله الذي نجانا”.

أغنية أحمد سعد الجديدة

وكتبت في تدوينة أخرى لها: “مش قادرة"، وتوقع الجمهور والمتابعين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي أنها تقصد الفنان أحمد سعد طليقها بعد السخرية عليه.

وفي سياق آخر، كان الفنان أحمد سعد حقق نجاحًا كبيرًا بأغنيته الأخيرة التي تحمل اسم “عليكي عيون” حيث دخل بها قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب ”.

وحصد بأغنية "عليكي عيون" نسب مشاهدة عالية اقتربت من الـ 700 الف مشاهدة بعد طرحها بساعات قليلة بموقع “يوتيوب”، والأغنية غناء وألحان أحمد سعد والكلمات لـ محمد الشافعي.

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ويشار أن الفنان أحمد سعد كان قد تصدر التريند بمحرك البحث الأشهر جوجل بعد ساعات من إعلان استعداده لاستقبال مولود جديد من زوجته الحالية علياء بسيوني، حيث شارك الجمهور والمتابعين مقطع فيديو له مع زوجته أثناء تواجدهما في "بالون".

وكشف عن استعداده لاستقبال طفلة من زوجته الجديدة حيث ارتبط بها بعد انفصاله عن سمية الخشاب، وكانا قد احتفلا بعقد القران يوم 22 أغسطس الماضي على مصممة الأزياء علياء بسيوني.