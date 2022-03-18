/686515/متحدث-الزراعة-توجد-كميات-غذائية-متوفرة-للمواطننين-ونهدف-لتحقيق-الاكتفاء-الذاتي

قال دكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعه، أن هناك توفير للسلع والمنتجات فى الأماكن الأكثر احتياجا حيث يوجد منافذ متنقله فى قرى وانحاء مصر من أجل توفير غذاء صحى للمواطن المصرى لسد احتياجاته.

دوت الخليج

جهود الدوله فى تلبيه احتياجات المواطن المصرى بتوفير العربات المنتقله بالمحافظات

وأكد القرش عبر مداخله هاتفية على قناه اكسترا نيوز أن لدينا كميات كبيرة من مواد غذائيه متوافرة للمواطن مؤكدا على جهود الدوله فى تلبيه احتياجات المواطن المصرى بتوفير العربات المنتقله فى جميع محافظات شاملة الخضار والفاكهة واللحوم والدواجن وبالتالى مع دخول شهر رمضان تشهد إقبال كبير من مواطنين لشراء هذه السلع من العربات المتنقله المتوافره فى الطرق بأسعار مخفضه عن الأسواق.

متحدث الزراعة: توجد كميات غذائية متوفرة للمواطننين ونهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي

ونوه القرش أن هدف الدوله فى الفترة الماضيه تحقيق التنميه الزراعيه المتكامله وتحقيق الاكتفاء الذاتى وايضا تحقيق التنميه الاقتصاديه من خلال قطاع الزراعه لافتا أن رؤيته حدوث انخفاض فى سعر القمح عن السنين الماضيه حيث بلغ مساحات الزيادة المنزرعه القمح إلى ٣,٦ مما جعل فى إقبال للفلاحين على زراعه محصول القمح وبالتالى يعطى تشجيع للفلاح على توريد اكبر كميه من القمح الصوامع التابعه للدوله من أجل استقرار الدوله والحفاظ على الأمن الغذائى.