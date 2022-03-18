/686511/ضبط-مصنع-تصنيع-مشتقات-لحوم-بداخله-15-طنا-غير-صالحة-للاستخدام-الآدمي-بالجيزة

كلف أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرية ومباحث التموين والجهات المعنية بمواصلة مجهودات تمشيط الأسواق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ويأتي هذا الامر في إطار جهود الدولة المبذولة لضبط الأسعار وإحكام الرقابة على الأسواق لحماية المواطنين من التلاعب والغش التجاري.

دوت الخليج

ضبط مصنع لتصنيع مصنعات اللحوم على طريق المنصورية

وتمكنت محافظة الجيزة من خلال مباحث التموين ومديرية التموين والتجارة، من ضبط مصنع لتصنيع مصنعات اللحوم على طريق المنصورية، بزاوية أبو مسلم بمركز ومدينة أبو النمرس، بداخله ١٥ طن لحوم ومشتقاتها غير صالحة للاستخدام الآدمي.

ضبط مصنع تصنيع مشتقات لحوم بداخله 15 طنًّا غير صالحة للاستخدام الآدمي بالجيزة

المضبوطات اشتملت على ٢٣٠ برنيكة معبأة بسطرمة ١٦ كجم، ٢٧٠ برنيكة معبأة حواوشي ٥ كجم، ٢٦٠ برنيكة معبأة بوفتيك ٥ كجم، ٢٧٥ برنيكة معبأة مفروم لحم ٥ كجم، و٧٥ كرتونة معبأة لحم برازيلي ٢٠كجم، ٩٠ كرتونة معبأة لحم هندي ٢٠ كجم، و٢٣٥ برنيكة معبأة مفروم كفتة ١٦كجم، وجميعهم منتهي صلاحيتهم، غير صالحة للاستخدام الآدمي، غير مدون عليها بيانات.