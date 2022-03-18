أسفرت قرعة دور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، عن مواجهات قوية، أبرزها برشلونة الاسباني مع إينتراخت فرانكفورت الألماني، في مواجهة قوية ستجمع الفريقين، وذلك بعدما أقيمت القرعة ظهر الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في نيون بسويسرا والتي ضمت 8 أندية تاهلت إلى هذا الدور.
وجاءت مواجهات ربع نهائي الدوري الأوروبي كالتالي ..
اينتراخت فرانكفورت × برشلونة
لايبزيج × أتالانتا
وست هام × ليون
سبورتنج براجا × جلاسكو رينجرز
وتقام مباراة ذهاب دور الثمانية في الدوري الأوروبي يوم الخميس 7 أبريل المقبل، على أن تقام مباريات الإياب يوم 14 من نفس الشهر.
جدير بالذكر أن فريق فياريال الإسباني هو حامل لقب النسخة الأخيرة من الدوري الأوروبي، بعد فوزه فى المباراة النهائية على فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بركلات الترجيح 11 - 10.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعرف على قرعة ربع النهائي في بطولة الدوري الأوروبي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.