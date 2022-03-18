تعرف على قرعة ربع النهائي في بطولة الدوري الأوروبي

أسفرت قرعة دور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، عن مواجهات قوية، أبرزها برشلونة الاسباني مع إينتراخت فرانكفورت الألماني، في مواجهة قوية ستجمع الفريقين، وذلك بعدما أقيمت القرعة ظهر الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في نيون بسويسرا والتي ضمت 8 أندية تاهلت إلى هذا الدور.

وجاءت مواجهات ربع نهائي الدوري الأوروبي كالتالي ..

اينتراخت فرانكفورت × برشلونة

لايبزيج × أتالانتا

وست هام × ليون

سبورتنج براجا × جلاسكو رينجرز

وتقام مباراة ذهاب دور الثمانية في الدوري الأوروبي يوم الخميس 7 أبريل المقبل، على أن تقام مباريات الإياب يوم 14 من نفس الشهر.

جدير بالذكر أن فريق فياريال الإسباني هو حامل لقب النسخة الأخيرة من الدوري الأوروبي، بعد فوزه فى المباراة النهائية على فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بركلات الترجيح 11 - 10.