"الرياضية الدولية" تؤيد إيقاف روسيا عن المشاركة في تصفيات مونديال 2022

أعلنت محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس)، اليوم الجمعة، رفض طلب الاتحاد الروسي بتعليق قرار إيقافه عن المشاركة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم المقررة في قطر.

وكان الاتحاد الروسي قد سعى لتجميد قرار الاتحاد الدولي (فيفا) لحين اتخاذ القرار النهائي من قبل محكمة كاس بشأن الاستئناف المقدم من الاتحاد الروسي ضد الإيقاف المفروض من الفيفا، في ظل أزمة الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت محكمة كاس :"القرار المطعون فيه لا يزال ساريا، وبالتالي يستمر تعليق مشاركة المنتخبات والأندية الروسية في مسابقات الفيفا".

وكان من المفترض أن يستضيف المنتخب الروسي نظيره البولندي يوم 24 مارس الجاري ضمن الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم على أن يتأهل الفائز إلى مباراة حاسمة تؤهله للنهائيات، وذلك يوم 29 مارس أمام الفائز من منتخبي السويد والتشيك.

وأعلن الفيفا إثر فرض الإيقاف على روسيا اعتبار المنتخب البولندي فائزا بالمواجهة، ويتأهل إلى المرحلة النهائية وينتظر الفائز من مواجهة منتخبى التشيك والسويد لتحديد المتأهل إلى المونديال.

وكانت روسيا التي بلغت ربع نهائي النسخة المونديالية الأخيرة على أرضها، ستلتقي بولندا في نصف نهائي المسار الثاني للملحق الأوروبي في 24 مارس الحالي في موسكو.