«الشباب»: إطلاق المرحلة الثانية من تدريب المنسقين الإعلاميين

جدة - نرمين السيد - أطلقت وزارة الشباب والرياضة المرحلة الثانية من تدريب المنسقين الإعلاميين بمديرياتها فى كل المحافظات، حتى 19 مارس الحالى تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.





وتتضمن هذه المرحلة تنفيذ توصيات الملتقى الأول، الذى عقدته الوزارة، وتم خلاله إقامة دورات وورش عمل للتدريب التقنى والفنى فيما يخص المهارات الإعلامية، والتصوير والمونتاج، وفنون الكتابة الصحفية، من خلال بروتوكول تعاون بين الوزارة وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فضلا عن تنفيذ دورات تثقيف سياسى، لتوحيد الرسالة الإعلامية للهيئات والمنشأت التابعة لوزارة الشباب والرياضة وفقا للسياسة الإعلامية للدولة، وتماشيا مع "رؤية مصر 2030".

يشار إلى أنه تم عقد المرحلة الأولى من الملتقى الأولى للمنسقين الإعلاميين بمديريات الشباب والرياضة خلال الفترة من 25 إلى 29 يناير الماضى بالمركز الأوليمبى فى المعادى، بمشاركة 60 منسقا من كافة محافظات الجمهورية، مع عقد مجموعة من ورش العمل التدريبية التى تستهدف رفع الكفاءة الإعلامية للمنسقين الإعلاميين حاضر فيها مجموعة من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لتدريبهم على العمل الإعلامى بصورة احترافية لمنحهم الصلاحيات الفنية والإدارية للقيام بمهامهم الجديدة وإنشاء مراكز إعلامية متكاملة مجهزة بكافة الامكانات اللوجيستية.

وتسعى وزارة الشباب والرياضة إلى توحيد السياسة الإعلامية والمضمون الإعلامى خلال المرحلة الراهنة بما يتواكب مع التطور التكنولوجى السريع ولما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة.

وتحدث مسئولو التنسيقية، عن دور تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين، وهدفها فى تقوية الأحزاب وإيجاد قنوات ومساحات اتصال وتقارب مع الدولة، من خلال مشاركة مقترحات ومشروعات وقوانين، بجانب الحوار المباشر مع المسئولين، كما تم استعراض تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على صعيد انتشارها داخل المجتمع من خلال وجود مركز إعلامى متميز لتسويق كافة البرامج والأنشطة التى تنفذها التنسيقية.

وشهدت ورش العمل شرح كامل لآليات تسويق الخدمة الإعلامية، والفرق بين الإسكربت والخبر، وعدم تكرار المعلومات بالخبر والتقرير الإعلامى، وأسس التصوير، وتعريف الكادرات المختلفة، وأسباب استخدامها بما يناسب الخدمة الإعلامية المقدمة.

وركز محتوى ورش العمل التدريبية على توضيح نموذج الاتصال، وتحديد المرسل والمستقبل للرسالة الإعلامية، والأداة المستخدمة فى توصيل الرسالة، وأنواع الرسائل، والفرق بين الإعلام التقليدى والإعلام الجديد، وإنشاء منصات على وسائل التواصل الاجتماعى وتوثيقها.

حضر فعاليات اليوم الأول النائبة سهى سعيد أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمد فوزى المتحدث الرسمى لوزارة الشباب مدير المشروع والمشرف العام التدريب، وأحمد البشبيشى عضو تنسقية شباب الأحزاب السياسيين، والإعلامى أحمد عبد الصمد عضو التنسيقية، ومؤمن سيد مدير الشؤون البرلمانية للتنسيقية، والمهندس عماد رؤوف عضو التنسيقية.