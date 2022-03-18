غدا.. انطلاق فعاليات مؤتمر التنمية المستدامة فى الفكر الإسلامى

جدة - نرمين السيد - تنطلق غدًا السبت فعاليات مؤتمر كلية أصول الدين بالقاهرة "التنمية المستدامة فى الفكر الإسلامى" بمشاركة باحثين من مصر وألمانيا والعراق والسعودية والسودان وسوريا ولبنان والأردن، وذلك بقاعة الأزهر للمؤتمرات، ويستمر على مدار يومين.





وقال الدكتور عبدالله محى عزب عميد الكلية - فى تصريح اليوم الجمعة - إن من أهداف المؤتمر تعزيز أوجه التنمية المستدامة بإظهار الجوانب المشرقة التى حث عليها الإسلام، ومناقشة القضايا الكلية والجزئية المتعلقة بالتنمية المستدامة فى ضوء الفكر الإسلامى، وطرح الحلول المناسبة لمشكلات التنمية المستدامة فى ضوء الشريعة الإسلامية، والإفادة من إسهامات المؤسسات الدينية وخططها فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتطبيقاتها على أرض الواقع، وإبراز جهود علماء الفكر الإسلامى فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإسهاماتهم فى مجالاتها.

وأضاف أنه سيتم مناقشة تلك الجهود فى ضوء الشريعة الإسلامية، وتصحيح الأفكار المغلوطة عن الإسلام الحنيف ببيان أن الدين الشامل الكامل هو الذى يُعنى بكلِّ صغيرة وكبيرة فى شتى مجالات الحياة لأجل إعمارها وإصلاحها، مشيرا إلى أنه سيتم أيضا إبراز دور مصر باعتبارها رائدة الحضارة الإنسانية - قديمًا وحديثًا- والإفادة من إنجازات قيادتها الرشيدة فى العصر الحالى فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح أن المؤتمر سيتناول إسهامات الأزهر الشريف متمثلًا فى أعرق أروقته كلية أصول الدين المجيدة فى المشاركة المجتمعية فى القضايا المعاصرة تأديةً لواجب الوقت وقيامًا - كعادته- بدوره المنشود فى خدمة الدين والوطن.

وأشار إلى أن المؤتمر يتناول عدة محاور؛ منها مفهوم التنمية المستدامة تأصيلٌ وتطبيقٌ فى ضوء الفكر الإسلامى، ومجالات التنمية المستدامة فى ضوء الفكر الإسلامى، وأهداف التنمية المستدامة فى ضوء الفكر الإسلامى، وعوامل نجاح التنمية المستدامة فى ضوء الفكر الإسلامى، ومقاصد الشريعة وصلتها بالتنمية المستدامة، القواعد الفقهية وعلاقتها بالتنمية المستدامة، وفروض الكفاية فى الشريعة الإسلامية ودورها فى نجاح التنمية المستدامة.

ولفت إلى أنه سيتم تناول إسهامات الأزهر الشريف فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطبيقا، ومشروع حياة كريمة وأثره فى نجاح التنمية المستدامة فى جمهورية مصر العربية، وإسهامات المرأة ودورها فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطبيقاتها، وتجديد الخطاب الدينى وعلاقته بالتنمية المستدامة، والعقيدة الإسلامية وأثرها فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطبيقاتها فى الجانب الأخلاقى فى الإسلام ودوره فى نجاح التنمية المستدامة وتطبيقها، والنظام الاقتصادى فى الإسلام وإسهاماته فى نجاح التنمية المستدامة، فضلا عن النظام الاجتماعى فى الإسلام وإسهاماته فى نجاح التنمية المستدامة وتطبيقاتها، والمحافظة على البيئة وأثرها فى التنمية المستدامة فى ضوء الفكر الإسلامى، ومشكلات فى مواجهة التنمية المستدامة وحلولها فى ضوء الفكر الإسلامى ( الفقر - الجهل - المرض- العنصرية - الإرهاب- الظلم - نقص المياه - تغير المناخ).