الجايكا تهدى جهاز اطبيا لجامعة أسيوط تتجاوز قيمته 2 مليون جنيه (صور)

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن استلام جهاز جديد بمعامل بنك الدم المركزية بمستشفيات أسيوط الجامعة والمقدم تبرعا من هيئة الجاميكا اليابانية والذى يتجاوز قيمته أكثر من 2 مليون جنيه والمختص بقياس رد الفعل المناعى عند المصابين بفيروس كورونا المستجد.





جاء ذلك خلال استقبال رئيس جامعة أسيوط لوفد هيئة التعاون الدولى اليابانية (الجايكا) اليابانية والذى يضم الدكتور يوشيفومى أورا ممثل رئيس الهيئة، والدكتورة تانيجو هيروكو استشارى صياغة المشروعات بالهيئة، والدكتور محمد محسن ممثل الجايكا فى مصر، وذلك بحضور الدكتورة عزة عز الدين رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية، والدكتورة وفاء تهامى رئيس وحدة المناعة الإكلينيكية بالقسم، والدكتورة إيمان رضا مديرة وحدة الجودة بالقسم.

وخلال اللقاء أشاد رئيس جامعة أسيوط بهيئة التعاون الدولى اليابانية ونشاطها المثمر والفاعل فى مصر فى عدد من مجالات الصحة والنقل والتعليم والخدمات الاجتماعية، والموارد البشرية وتنمية المناطق الريفية، مقدما شكر سيادته للهيئة على تبرعها المقدم لدعم الخدمات الطبية المقدمة بمستشفيات أسيوط الجامعية، مرحبا بتوطيد أواصر التعاون والعمل المشترك مع الجايكا فى مختلف المجالات العلمية أو الصحية خلال الفترة المقبلة.

وأضافت الدكتورة عزة عز الدين رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكة أن الزيارة تأتى فى إطار التعاون الثلاثى القائم بين وزارة التعليم العالى، وهيئة التعاون الدولى اليابانية (الجايكا) وشركة سيمنز والتى تستهدف جامعات أسيوط، والقاهرة والمعمل النرجعى للمجلس الأعلى للجامعات بعين شمس، والذى تم بموجبها تقديم الجهاز مرفق بالكواشف المستخدمة فى عمله والمختص بقياس ردود الأفعال المناعية عند المصابين بفيروس كوفيد 19 وذلك من أجل توسيع مدى الفحص المعملى باستخدام تقنيات وبرامج عالية الجودة فى التحاليل تقدم نتائج أكثر دقة وتخصصا.

وأشارت الدكتورة عزة عز الدين أن زيارة الوفد اليابانى تضمنت زيارة معامل بنك الدم إذ أشادوا بما تتضمنه من إمكانيات طبية هائلة وأجهزة متقدمه تعمل على تقديم خدمة طبية فائقة الجودة والدقة للمرضى المترددين على مستويات أسيوط الجامعية وذلك تحت إشراف الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، ومديرها التنفيذى الدكتور إيهاب فوزى، مشيرة إلى أن ضيوف الجامعة حضروا التدريب الأولى لأطباء المعمل على الجهاز وتجربته على حالات إيجابية وأخرى سلبية لمتابعة النتائج الصادرة عن القياس