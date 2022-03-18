عاجل- المرور تعلن تحويلات تنفيذ أعمال مترو «المتحف الكبير»

جدة - نرمين السيد - تعين الإدارة العامة لمرور الجيزة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع محطة مترو الأنفاق "المتحف الكبير" بطريق الإسكندرية الصحراوى بالمنطقة المواجهة للمتحف المصرى الكبير ضمن مشروع محطات مترو أنفاق الخط الرابع (بنطاق محافظة الجيزة).





حيث يستلزم غلق كلى لطريق إسكندرية الصحراوى فى الاتجاه القادم من أسفل الطريق الدائرى اتجاه ميدان الرماية ابتداءً من المنطقة المواجهة للمتحف المصرى الكبير بعد منزل الطريق الدائرى المؤدى لميدان الرماية بمسافة (150) متر حتى المنطقة المواجهة لفندق شتايجن برجر، وذلك ابتداءً من الساعة الـ 6 صباح اليوم الجمعة الموافق 18/3/2022 حتى صباح يوم السبت الموافق 30/7/2022.

مما يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:

حركة المركبات القادمة من طريق إسكندرية الصحراوى من مناطق (الواحة – نيو جيزة) وترغب بالسير اتجاه (ميدان الرماية – طريق الفيوم – شارع الأهرام – شارع الملك فيصل) تقوم بالصعود أعلى الطريق الدائرى فى الاتجاه المؤدى إلى أعلى منطقة المنصورية ثم النزول من منزل الطريق الدائرى المؤدى إلى طريق المنصورية واستكمال السير حتى مناطق كفرة نصار والسير فى الاتجاهات الآتية:

حركة المركبات التى ترغب فى السير إتجاه شارع الملك فيصل تقوم بالصعود أعلى كوبرى كفرة نصار المستحدث واستكمال السير حتى أسفل كوبرى مشعل المستحدث ثم الدوران والعودة باتجاه شارع الملك فيصل.

حركة المركبات التى ترغب فى السير فى اتجاه ميدان الرماية وطريق الفيوم تقوم بالسير بمسطح كوبرى كفرة نصار المستحدث والسير يميناً من أسفل الكوبرى اتجاه ميدان الرماية وطريق الفيوم وشارع الأهرام.

حركة المركبات القادمة من أعلى الطريق الدائرى عن طريق المنزل المؤدى إلى ميدان الرماية وترغب بالسير اتجاه طريق الفيوم وشارع الأهرام تقوم بإتباع المسار الآتى:

السير بطريق إسكندرية الصحراوى لمسافة ما يقرب من 150 متر ثم الدوران والعودة عن طريق فتحة دوران تم استحداثها قبل موقع الغلق تحديداً بالمنطقة المواجهة للمتحف المصرى الكبير ثم الدوران والعودة بطريق إسكندرية الصحراوى مرة أخرى ثم السير يميناً باتجاه أسفل الطريق الدائرى "منطقة غطاطى" واستكمال السير حتى تقاطعه مع طريق المنصورية ثم السير يميناً إجباري بطريق المنصورية المستحدث وصولاً حتى منطقة كفرة نصار والدخول يميناً اتجاه ميدان الرماية وطريق الفيوم.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.