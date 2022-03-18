«التعليم العالى» تحتفل بتخريج أول دفعة أعضاء هيئة تدريس من معهد جوته

وأفاد التقرير أن هذا البرنامج التأهيلى يأتى فى إطار الإتفاقية المبرمة بين معهد جوته والمجلس الأعلى للجامعات فى ديسمبر من عام 2019.

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور د. داليا سامى الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، وسوزانا هوون المديرة الإقليمية لمعهد جوته فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفيليب موباى الملحق العلمى بالسفارة الألمانية بالقاهرة

وتناولت د. داليا سامى فى كلمتها أهمية مبادرة تعميم دراسة اللغة الألمانية لطلاب الجامعات المصرية وخصوصا طلاب كليات الطب والهندسة كمرحلة أولى، والتى جاءت تنفيذا للتكليف الرئاسى فى ذات الشأن عام 2019، وتم تحديد مجموعة من الأهداف لهذه المبادرة تناولت زيادة القدرة التنافسية لخريجى الكليات وبالأخص كليات الطب والهندسة من الجامعات المصرية وإتاحة فرصا أفضل للتدريب وتبادل الخبرات بأسواق العمل الدولية بصفة عامة وألمانيا بصفة خاصة، إضافة للمساهمة فى تعميق الروابط العلمية والثقافية بين مصر وألمانيا.

وعبرت سوزانا هوون عن سعادتها بمشاركة المعهد فى إعداد وتأهيل أعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية لتدريس اللغة الألمانية بالجامعات المصرية.

وأشارت إلى تخريج 17 عضو هيئة تدريس بالمجموعة الأولى تم تأهيلهم وتدريبهم خلال العامين الماضيين على أحدث طرق تدريس اللغة الألمانية، ويجرى حاليا استكمال تدريب مجموعة أخرى، كما أشادت سوزانا بالتعاون مع الجانب المصرى فى تنفيذ برنامج التعاون المشترك للتدريب والذى سينعكس على التوسع فى تدريس اللغة الألمانية بالجامعات المصرية، مشيرة للاستعداد لاستقبال وتأهيل المزيد من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية، كما تناولت كذلك التحديات التى واجهت المجموعة الأولى فى ظل تحديات جائحة كورونا والتحول إلى التعلم عن بعد.

وأكد فيليب موباى على عمق العلاقات التاريخية التى تجمع بين مصر وألمانيا وخصوصا مجالات التبادل العلمى والثقافى، مؤكدا وصول دارسى اللغة الألمانية بمصر إلى 400 ألف طالب فى شتى المراحل التعليمية، وثمن موباى المبادرة المصرية لتعميم تدريس اللغة الألمانية بالجامعات المصرية لدورها فى تعزيز العلاقات العلمية بين البلدين وفتح مجالات للتبادل الطلابى وتطوير البحث العلمى.

جدير بالذكر أن الاتفاقية المبرمة بين المجلس الأعلى للجامعات ومعهد جوته بالقاهرة تنص على أن يقوم المعهد بتدريب ما يقرب من مائة من أعضاء هيئة تدريس اللغة الألمانية ومعاونيهم ليقوموا بدورهم بتدريس اللغة الألمانية فى مختلف الجامعات المصرية.

ويعمل المجلس الأعلى للجامعات بالتعاون مع معهد جوته حاليا على تدريب ثلاث مجموعات أخرى ليصل إجمالى المتدربين حتى هذه اللحظة إلى ما يقرب من 80 عضوا من أعضاء هيئة التدريس.

كما بدأ بالفعل تدريس اللغة الألمانية فى العديد من الكليات العملية كالطب والهندسة بجامعات القاهرة، عين شمس، حلوان، قناة السويس، المنوفية وجامعة جنوب الوادى بإجمالى 422 طالبا وطالبة وجار البدء فى تنفيذ المبادرة فى عدد من الجامعات الأخرى مثل جامعات (كفر الشيخ، المنصورة، أسيوط، المنيا، الفيوم، الأقصر وجامعة بنى سويف).