محافظ سوهاج: تكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار

جدة - نرمين السيد - أكد طارق الفقى محافظ سوهاج، تفعيل لجان حماية المستهلك وتواصل تكثيف الحملات التموينية والرقابة لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار وفحص المنتجات الغذائية واللحوم والتأكد من توافرها وسلامتها.





وقال المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بالتعاون مع إدارات "التموين، والصحة، والطب البيطرى، ومسئول البيئة، ومسئول الغلق الاداري بالمركز، وقوات أمن من مركز شرطة أخميم" وتواجد رؤساء القرى شنت اليوم حملات مكثفة حيث تم المروربنطاق مدينة أخميم وقرية الحواويش حيث قامت الحملة بالمرور على محلات السوبر ماركت ومحلات الجزارة والأسواق وأماكن تداول السلع الغذائية لافتاً إلى أنه تم تحرير عدد 17 محضر متنوع منها 5 محاضر إشغال طريق و7 محاضر عدم حمل شهادة صحية و4 محاضر تموين ومحضر نظافة كما تم إعدام 10 كيلو مواد غذائية منتهية الصلاحية. وأكد المحافظ، على استمرار حملات التفتيش والمتابعة بمختلف مراكز المحافظة لضبط ومراقبة الأسواق والتواجد المستمر بالشارع منعاً للغش التجارى والزيادة فى الأسعار.

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