«بحوزنهم 10 كيلو جرام من مخدر الحشيش»..ضبط 2 من العناصر الإجرامية تخصصا بتهمة الإتجاربالمخدارات

/686508/بحوزنهم-10-كيلو-جرام-من-مخدر-الحشيشضبط-2-من-العناصر-الإجرامية تخصصا-بتهمة-الإتجاربالمخدارات

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، إضافة إلى نشاط إثنين من العناصر الإجرامية مقيمان بمحافظة مطروح، تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة متخذين من دائرة قسم شرطة مطروح مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

دوت الخليج

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام)، ومديرية أمن مطروح، أمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة مطروح ، وبحوزتهم (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول)، وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (700٫000 – سبعمائة ألف جنيه تقريباً).

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المُنظمة بتوجيه حملة أمنية مكبرة لإستهداف القائمين على ممارسة نشاط الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بنطاق محافظات ( القاهرة -الإسكندرية – كفر_الشيخ – سوهاج – الدقهلية –البحيرة – جنوب سيناء – المنيا – الغربية).

أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-

ضبط (6) قضايا بعدد (7) متهمين لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ، بحجم تعاملات ومبالغ مالية مضبوطة بلغت (2,707,149جنيه).

هذا والتقى وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المعين للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، اليوم ١٨ مارس ٢٠٢٢ في العاصمة الإندونيسية جاكارتا، وزيرة المالية الإندونيسية "سري مولياني إندراوتي"، وذلك ضمن مُجريات جولته الآسيوية الحالية.

‏‎وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنه تم خلال اللقاء بحث أوجه تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين واستكشاف فرص التعاون في مختلف المجالات التنموية. كما تم الإعراب عن تطلع الجانبين لمواصلة التنسيق بينهما خلال الفترة القادمة، أخذاً في الاعتبار استضافة إندونيسيا القادمة وترؤسها لمجموعة العشرين G20، واستضافة مصر المقبلة للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP27، مع التأكيد على أهمية خروج قمة مجموعة العشرين القادمة تحت رئاسة إندونيسيا بنتائج قوية حول تمويل المُناخ ودعم جهود الدول النامية في هذا الصدد، بما يُساهم في التوصل إلى نتائج طموحة خلال مؤتمر أطراف اتفاقية المُناخ تحت الرئاسة المصرية.