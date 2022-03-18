/686506/علاء-قريطم-مصر-تخطو-للمستقبل-بمشاريع-واعدة-في-مجال-الطاقة-وتوطين-صناعة-السيارات-استجابة-لمطالب-برلمانية

قال النائب علاء حمدي قريطم، عضو مجلس النواب، إن الخطوات التي تبذلها الدولة بتوجيهات الرئيس السيسي، لتوطين الصناعات الكهربائية والعمل على نشر محطاتها، والاتجاه بقوة للطاقة للنظيفة ليست فقط مشاريع واعدة في الحاضر، ولكنها تخطو بمصر للمستقبل. فالعالم كله يتجه نحو الاقتصاد الأخضر ويقلل الاعتماد على البنزين والطاقة التقليدية، لتقليل التلوث والتعامل مع التغير المناخي.

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وأشار قريطم في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، انه سبق وناقش هذه القضايا وتقدم بطلبات إحاطة كثيرة تحت قبة البرلمان. وهو ما يؤكد أن القيادة السياسية، تحقق رغبات المواطنين وتستمع للنواب من أجل الوطن والمواطن في الكثير من القضايا الخدمية والمعيشية.

علاء قريطم: مصر تخطو للمستقبل بمشاريع واعدة في مجال الطاقة

وأردف قريطم، أن توطين السيارات، مشروع قومي سيحقق فرص عمل، وسيعمل على تعزيز الصادرات كما سيخطو بالبلد خطوات كبيرة وواعدة في هذه الصناعة الحيوية، وبالخصوص في صناعة السيارات الكهربائية.

في السياق ذاته، اعتبر عضو مجلس النواب، علاء قريطم، أن تحركات الدولة المصرية، استجابة لتوجيهات القيادة السياسية سواء بزيادة مساحة رقعة الأرض الزراعية، نحو ثلاثة ملايين فدان خلال السنوات القادمة، عبر مشاريع "توشكى والدلتا الجديدة" وغيرها، في مجال القطاع الصناعي والاستثمارات والبنية التحتية، يؤكد أن هناك تخطيط للمستقبل، ورؤى مستنيرة للوطن وتعزيز لإمكانياته ومقدراته الاقتصادية.