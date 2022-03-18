/686504/القوي-العاملة-تعيين-567-منهم-13--قادرون-باختلاف-بسوهاج

قامت مديرية القوي العاملة بمحافظة سوهاج بتعيين 567 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم 13 " قادرون باختلاف " ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فضلا عن توفير 59 فرصة عمل منهم 11 لذوى القدرات .

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وقال وزير القوى العاملة إن المديرية قامت بتنفيذ 9 دورات على مهن التفصيل والحياكة ، وصيانة المحمول ، والتبريد والتكييف ، والمساحة ، والمشغولات اليدوية ، والفندقة الشاملة بمراكز تدريب سوهاج وطهطا والكوثر لـ 141 متدرباً ومتدربة .

القوي العاملة: تعيين 567 منهم 13 " قادرون باختلاف" بسوهاج

وأشار محمد سعفان إلي أن المديرية قامت بالتفتيش على 631 منشأة دوري وحملات تفتيش شامل نهارية وليلية يعمل بها 1893 عاملا ، وأسفر عن تحرير 32 محضر ، وإعادة التفتيش على 52 منشأة ، وعمل 6 ندوات توعية في مجال أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وبحث 4 شكاوى ، وندوتين سموم بيضاء ، و 3 ندوات للمفاوضة الجماعية ، و 3 ندوات زيادة الإنتاج ، و 5 ندوات خاصة بالطفل ، و 10 خاصة بالمرأة والسكان حضرها 225 عامل وعاملة .

وتابع الدكتور هشام أحمد أبو زيد مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر فبراير الماضي، أنه تم صرف 295 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية والصحية لـ 725 عاملا منهم ، 89 منحة مولود ، و 12 منحة زواج ، و 2 منحة وفاة 2 عمال ، و15 منحة وفاة أحد الأقارب ، وعمل 2 عملية جراحية صغرى لـ 2 عمال بمبلغ 9000 جنيه ، و 2 عملية جراحية كبرى بمبلغ 10 آلاف جنيه لعاملين آخرين ، وصرف منح علاج بإجمالي 9 آلاف جنيه لـ 600 عامل من المسجلين ، فضلاً عن تسجيل 329 عاملا جديداً يعملون في 54 مشروع بمراكز المحافظة .

استخراج 1398 شهادة قياس مستوى المهارة

وأضاف الدكتور هشام أحمد أبو زيد مدير المديرية أن المديرية قامت باستخراج 1398 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة الحرفة ، وتلقى 12 شكوى ، تم تسوية 6 منها ودياً ، وإحالة 4 منها للقضاء ، وأثنين لجهات أخرى.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت المديرية بالتفتيش على 150 منشأة ، وإعادة التفتيش على 225 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير 74 محضراً ، وإعطاء مهلة قانونية لـ 211 منشأة أخري ، فضلاً عن بحث 10 شكاوى ومنح 8 تراخيص وعمل 15 حملات عادية ونوعية ، وعقد 3 ندوات توعية .

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 591 منشأة يعمل بها 23 ألفاً و 175 عاملا من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى .