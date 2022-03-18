/686503/مسلسلات-شهر-رمضان-2022-محمد-جمعة-يسيطر-على-4-أعمال-درامية

يسيطر الفنان محمد جمعة على مسلسلات شهر رمضان 2022، بالمشاركة في 4 أعمال درامية كبيرة، ومتنوعة بين ما هو كوميدي وما يناقش قضايا إجتماعية هامة، وهو أمر ليس بالجديد على محمد جمعة في تألقه وموازنته بين الأعمال المختلفة.

دوت الخليج يرصد أدوار محمد جمعة في مسلسلات شهر رمضان 2022

مسلسل جزيره غمام

يشارك محمد جمعة في مسلسل جزيرة غمام بدور الشيخ يسري، وهو تلميذ الشيخ مدين، والذي يرث المال ويسعى لمساعدة الناس، ولكن الشيطان يلعب في عقله ويبدأ في ممارسة الاعيبه، للتفريق بين الأخوة.

يضم مسلسل جزيرة غمام في بطولته كوكبة من النجوم مثل طارق لطفي، ورياض الخولي، ومي عز الدين، وفتحي عبد الوهاب، وهبه عبد الغني، وأحمد أمين وهاجر الشرنوبي وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال والإخراج لـ حسين المنباوي.

مسلسل المشوار

يعد الفنان محمد جمعة منقذ الفنان محمد رمضان في مسلسل «المشوار»، إذ أنه يقوم بمساعدته هو والفنانة دينا الشربيني، خلال أحداث العمل في الهروب، ويشارك في البطولة كل من عمرو عبدالجليل، أحمد سعيد عبدالغني، بيومي فؤاد، ندى بسيوني، أحمد مجدي، خالد كمال، أحمد صفوت، وهو من تأليف محمد فريد، وإنتاج شركة "ميديا هب - سعدي جوهر".

مسلسل ديما عامر

يجسد محمد جمعة شخصية نوبي يعيش في أسوان وهو صديق مصطفي شعبان وخلال الاحداث بيستقبل رحلة المدرسة التي يقودها شعبان في اسوان وبيحتفي بيهم،

مسلسل "دايما عامر" يكتبه ورشة من الشباب تحت اشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح، وبطولة مصطفى شعبان، لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، أحمد الشامى، سما إبراهيم، لمى كتكت ويسجل العمل عودة ثنائية مصطفى شعبان ومجدى والهوارى بعدما حققا نجاحًا سويًا في الدراما خلال مسلسلي "الزوجة الرابعة" عام 2012، و"مزاج الخير" عام 2013.

مسلسل في بيتنا روبوت

يقوم محمد جمعة بزوج شقيقة هدى زاهر والذي يعيش في الخليج العربي ولديه تطلعات طبقية، وتدور أحداث الجزء الثاني من مسلسل«في بيتنا روبوت»، حول ظهور مهندس منافس جديد لـ«يوسف» ويلعب دوره الفنان هشام جمال، يمتلك شركة منافسة وروبوت يتميز بالقوة، ويدعى «متين»، وتدور بينهما العديد من المسابقات لتحديد الروبوت الأفضل على مدارالحلقات.

ويتلقى «يوسف» و«سارة» وتجسد دورها الفنانة ليلى زاهر، مفاجأة سارة بانتظارهما أول مولود لهما، وتبدأ الأحداث في التصاعد بسبب معاناة الزوجان من المشاكل الأسرية خلال فترة الحمل.