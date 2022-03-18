/686501/رئيس-النواب-يشارك-في-أعمال-الجمعية-الـ-144-للإتحاد-البرلماني-الدولي-بإندونيسيا

يتوجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على رأس وفد برلماني مصري رفيع المستوى اليوم الجمعة، إلى مدينة بالي الاندونيسية، للمشاركة في أعمال الجمعية الـ 144 للإتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة، والمُقرر عقدها خلال الفترة من 20 – 24 مارس 2022.

دوت الخليج

ومن المُقرر أن تُعقد خلال هذه الاجتماعات الدورة الـ 209 للمجلس الحاكم للإتحاد البرلماني الدولي، كما سيُلقي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال الاجتماعات كلمة البرلمان المصري بشأن موضوع المناقشة العامة للجمعية حول " الوصول إلى صفر انبعاثات: حشد البرلمانات للعمل بشأن تغير المناخ ".

رئيس البرلمان يشارك في أعمال الجمعية الـ 144 للإتحاد البرلماني الدولي

كما ستشهد مشاركة الوفد البرلماني المصري نشاطاً مُكثفاً في اجتماعات اللجان الدائمة للإتحاد البرلماني الدولي مثل اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين والتي ستناقش موضوع " إعادة التفكير وإعادة صياغة نهج السلام بهدف تعزيز السلام الدائم"، واللجنة الدائمة للتنمية المستدامة والتمويل والتجارة واللجنة الدائمة للديموقراطية وحقوق الانسان، وكذلك اجتماعات المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف بالاتحاد البرلماني الدولي واجتماع لجنة قضايا الشرق الأوسط، كما ستشهد أعمال الجمعية انعقاد منتدى النساء البرلمانيات ومنتدى الشباب البرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي.

الاتحاد البرلماني الدولي

جدير بالذكر أن الاتحاد البرلماني الدولي هو منظمة برلمانية عالمية تم إنشائها منذ عام 1889 وتمثلت أهدافها في تشجيع الحكم الديموقراطي من خلال العمل مع البرلمانات والبرلمانيين للاستجابة لاحتياجات وتطلعات الشعوب ونشر السلام والديموقراطية وحقوق الانسان وتمكين الشباب والتنمية المُستدامة من خلال الحوار البرلماني العالمي، وتُعقد أعمال الجمعية العامة للإتحاد البرلماني الدولي مرتين سنوياً وتتصدى اجتماعات الجمعية للعديد من القضايا العالمية من خلال أجهزة الاتحاد ولجانه الدائمة، وتلعب الشعبة البرلمانية المصرية دوراً بارزاً في أروقة المنظمة البرلمانية العالمية من خلال المجموعات الجغرافية العربية والإفريقية والاسلامية بالاتحاد وذلك بغرض الانخراط البناء والمُكثف مع مختلف القضايا العالمية والإقليمية اتساقاً مع الدور المصري البارز إقليمياً وعالمياً بجناحيه البرلماني والحكومي.