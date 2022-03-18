/686500/رئيس-منتدي-الشباب-البرلمانيين-الدولي-تشارك-فى-اجتماعات-الجمعية-الـ-144-للاتحاد-البرلماني-بأندونيسيا

وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري عن حزب مستقبل وطن..

تشارك النائبة الدكتورة سحر البزار، رئيس منتدي الشباب البرلمانيين الدولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، في اجتماعات لجنة الاعضاء التنفيذيين الشباب،ضمن اجتماعات الجمعية العامة الـ 144، والدورة الـ209 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي، والتي ستعقد في جزيرة بالي بجمهورية إندونيسيا خلال الفترة من 20 إلى 24 مارس الجاري.

دوت الخليج

ومن المقرر أن تستعرض رئيس منتدى الشباب البرلمانيين الدولي،النائبة سحر البزار، انجازات منتدى الشباب خلال الفترة الماضية، إضافة إلى عرض التجربة المصرية فى دعم وتمكين الشباب، من خلال اشراكهم فى الحياة النيابية بنسبة 20% فى مجلسي النواب والشيوخ.

سحر البزار تشارك فى اجتماعات الجمعية الـ 144 للاتحاد البرلماني بأندونيسيا

ومن المقرر أن تعقد اجتماعات الدورة الـ144 للجمعية العامة التي تحت عنوان “الوصول إلى صفر انبعاثات”، من خلال حشد البرلمانات للعمل بشأن تغير المناخ، إضافة جميع هيئات الاتحاد البرلماني الدولي، بما في ذلك المجلس الحاكم، واللجان الدائمة، ولجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين، ولجنة شؤون الشرق الأوسط، بالإضافة إلى منتدى النساء البرلمانيات ومنتدى البرلمانيين الشباب، إضافة إلى الاجتماعات التنسيقية للمجموعات البرلمانية العربية والإسلامية، والآسيوية يومي 19 و20 مارس الجاري.

كما تستهدف الاجتماعات تبادل الآراء، والسعي إلى تحفيز العمل البرلماني حول عدد من القضايا الملحة، كالتغير المناخي، وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومشاركة الشباب، وتحقيق الأمن والحد من التسلح، وتعزيز جهود التنمية المستدامة، وتعزيز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كعامل مساعد لقطاع التعليم، بما في ذلك خلال أوقات الجائحة.

جدير بالذكر أن الاتحاد البرلماني الدولي هو منظمة برلمانية عالمية تم إنشائها منذ عام 1889 وتمثلت أهدافها في تشجيع الحكم الديموقراطي من خلال العمل مع البرلمانات والبرلمانيين للاستجابة لاحتياجات وتطلعات الشعوب ونشر السلام والديموقراطية وحقوق الانسان وتمكين الشباب والتنمية المُستدامة من خلال الحوار البرلماني العالمي، وتُعقد أعمال الجمعية العامة للإتحاد البرلماني الدولي مرتين سنوياً وتتصدى اجتماعات الجمعية للعديد من القضايا العالمية من خلال أجهزة الاتحاد ولجانه الدائمة، وتلعب الشعبة البرلمانية المصرية دوراً بارزاً في أروقة المنظمة البرلمانية العالمية من خلال المجموعات الجغرافية العربية والإفريقية والاسلامية بالاتحاد وذلك بغرض الانخراط البناء والمُكثف مع مختلف القضايا العالمية والإقليمية اتساقاً مع الدور المصري البارز إقليمياً وعالمياً بجناحيه البرلماني والحكومي.