/686497/أستاذ-اقتصاد-الدولة-المصرية-نجحت--فى-توفير-كافة-السلع-الأساسية-للمواطن

أكد الدكتور كريم العمدة أستاذ الإقتصاد الدولي، على قدرة الدولة المصرية فى إدارة الأزمة العالمية الحالية وتلاشى أثارها على المواطن المصرى، حيث قامت الدولة بتوفير كافة السلع والمنتجات الأساسية للمواطنين، بالاضافة إلى فرض رقابة قوية لضبط الأسواق المصرية.

نجاح الدولة المصرية فى توفير كافة السلع الأساسية للمواطن

وأكد كريم العمدة، عبر مداخلة هاتفية فى موجز الأخبار المذاع على قناة أكسترا نيوز، على أن الدولة المصرية ليس بها أزمة فى توافر السلع الأساسية للمواطن، موضحا أنه يوجد عدد من الدول الأوروبية تعانى فى الفترة الحالية من نقص فى بعض السلع الأساسية نتيجة أزمة التضخم العالمية وإنخفاض أمدادات السلع والمواد الغذائية.

وأضاف أنه يوجد منافذ كثيرة لبيع السلع منها منافذ مؤقتة ومنافذ دائمة، مؤكدا على أن الدولة المصرية تعمل على أن تظل الأسعار مخفضة على المدى البعيد وليس لفترة قصيرة فقط.

دور المواطن المصرى فى عملية ضبط الأسواق

ولفت إلى أن إجراءات ضبط الأسواق هى ليس فقط مهمة الحكومة منفردة، ولكن المواطن ايضا له دورفى عملية ضبط الأسواق ومنع جشع التجار، مشيرا الى أهمية الدور الذى تلعبه الأجهزة الرقابية فى ضبط الاسواق والأسعار.

وأكد على أن جهاز حماية المستهلك هو جهاز قوى ورقابة فعالة، مضيفا أنه يجب على المواطن المصرى أن يكون ايجابى وفعال من خلال التواصل الفورى مع حماية المستهلك عبر الخط الساخن للأبلاغ عن اى مخالفة يصادفها فى الأسواق.

وأشار إلى منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، مؤكدا على أن هذه المنظومة هى منظومة فعالة وتقوم بالرد على شكواى المواطنين وتصنيف شكواهم، وبعد ذلك تقوم الدولة المصرية بأتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن هذه الشكاوى.

وأكد على أن قرار الرئيس السيسى مؤخرا بشأ تسعيرة رغيف الخبز الحر لمنع أرتفاع الأسعار وكثرة المنافذ الدائمة والمتنقلة التى قامت الدولة بتوفيرها سوف تقلل من ظاهرة الأسواق السوداء والموازية للسلع.