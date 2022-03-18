كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي والمريخ السوداني اليوم بدوري الأبطال

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تنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي والمريخ السوداني في السادسة مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الخامسة من المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية عن معلق مباراة الأهلي والمريخ السوداني في خامس جولات المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

معلق مباراة الأهلي والمريخ السوداني

ويتولي الدولي التونسي عصام الشوالي، التعليق على المباراة، وصاحب الحنجرة الرنامة والمحببه إلى مسمع ومحبي كرة القدم في الوطن العرب.

يتواجد عصام الشوالي على المباريات المهمة في الغالب، وعلى لقاءات الأندية صاحبة الشعبية الكبيرة، والذي يملك تاريخ ويعرف أصولها منذ البداية ليهدي المستمع العديد من المعلومات الشيقة عن الأحداث المرتبطة باللقاء بجانب التنوع في الألفاظ القوية على أحداثها.

وكان الأهلي قد خاض مباراة بيراميدز في الدوري يوم 8 مارس، ثم توجه إلى جنوب إفريقيا ‏وخاض مباراة صن داونز يوم 12 فيما يلتقي مع المريخ اليوم 18 مارس الجاري.‏

يستعد النادي الأهلي لمباراته اليوم أمام المريخ السوداني، بعد هزيمته ضد صن داونز بنتيجة 1-0، خلال اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

نجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز بثمان مباريات من أصل 17 مواجهة جمعته بأندية السودان، بينما انتهت 6 مباريات بالتعادل، وتلقى الأهلي 3 خسارات، وسجل لاعبوه خلال هذه المواجهات 23 هدفا، بينما استقبلت شباكهم 13 هدفا.

قائمة الأهلي لمواجهة المريخ السوداني:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم – ومحمود وحيد - علي معلول - ومحمد عبد المنعم - وكريم فؤاد - ومحمد هاني - وأيمن أشرف.

خط الوسط: حمدي فتحي - وحسين الشحات - وأليو ديانج - وعمرو السولية - ومحمد مجدي أفشة - ومحمد محمود - وطاهر محمد طاهر - ولويس ميكيسوني - وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: حسام حسن - ومحمد شريف – بيرسي تاو.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والمريخ السوداني

ويحكم المباراة طاقم تحكيم سنغالي بقيادة ماجيت نداي ويعاونه حاج ماليك سامبا كمساعد أول ونوح بانجورا كمساعد ثان وعيسي سا كحكم رابع.

ويراقب المباراة سيكون النيجيري كالي بابانجا.

وأدار نداي 4 مباريات من قبل لـ الأهلي، 3 منها في دوري أبطال إفريقيا.