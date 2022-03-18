رسمياً.. استبعاد منتخب روسيا من كأس العالم 2022

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أعلنت لجنة التحكيم الرياضية بالاتحاد الدولي لكرة القدم، على إعتماد قرار إستبعاد المنتخب الروسي من مونديال قطر 2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

استبعاد منتخب روسيا من كأس العالم 2022

كما أسفرت على اتخاذ قرار استبعاد الأندية الروسية من البطولات الأوروبية والدولية التابعة لمنظمة الاتحاد الدولي لكر القد "فيفا".

جاء استبعاد المنتخب الروسي من بطولة كأس العالم 2022 قطر، بعد الهجومي العسكري على أوكرانيا، وسقوط العديد من القتلى أثناء الحرب، ويأتي استبعاد روسيا من أجل التضامن للشعب الأوكراني من قبل المنظمات الرياضية.

ويتواجد المنتخب الروسي في ملحق تصفيات كأس العالم 2022، بجانب كلا من " منتخب السويد، وجمهورية التشيك، وبولندا.

وأصدر الاتحاد السويدي، والتشيكي، والبولندي بيان مشترك على رفضهم بقيام مباريات في الأراضي الروسية في منافسات ملحق أوروبا المؤهل لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

روسيا بملحق تصفيات كأس العالم 2022

يلتقي منتخب روسيا مع بولندا في الدور الأول من الملحق، ويواجه الفائز من الطرفين الفائز من مواجهة السويد وجمهورية التشيك، لحسم بطاقة التأهل لمونديال قطر .

وجاء في البيان المشترك بين الثلاثي: "لا ينبغي أن تقام المباريات الفاصلة لكأس العالم 2022 والمقرر إقامتها في الفترة من 24 إلى 29 مارس على الأراضي الروسية ولا تنوي هذه المنتخبات السفر إلى روسيا".

شريف إكرامي يفتح النار على الاتحاد الدولي

وكتب شريف إكرامي حارس مرمي بيراميدز عبر حسابة الشخصي"تويتر:" قرار محترم من الفيفا بفرض عقوبات علي روسيا باقصائها من منافسات كاس العالم،لكنه قرار يثير بعض التساؤلات دائماً رفع الفيفا شعار فصل السياسه عن الرياضه بل وامتد لفرض عقوبات علي لاعبين امتنعو عن لقاءات او احتفلوا باساليب او باشارات تعاطف و مسانده لاي حدث سياسي.

وأختتم قائلاً:مبدأ الكيل بمكيالين لا يحتاج الي تفسير الان، لكن يبقي السؤال اين كانت العقوبات بعد غزو العراق وانتهاك فلسطين اليست هؤلاء دول ايضاً وشعوبها بشراً ولهم حقوق بما انكم تنتفضون فقط لمساندة دول دون غيرها فاقترح ايجاد شعارات جديده اكثر مصداقية من نبذ العنصريه و الاحترام .