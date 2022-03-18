طقس السبت: ارتفاع بدرجات الحرارة.. وشبورة على الطرق

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غد، السبت ، ارتفاعا فى درجات الحرارة، ليسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى و الوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ، و السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافئ على شمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد شبورة مائية كثيفة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية جنوب سيناء.
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت : القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11 درجات، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 09 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 12 درجة، وسانت كاترين العظمى 15 درجات والصغرى 01.
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