الصحة: تدريب 3110 صيادلة فى 17 محافظة خلال 6 أشهر

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تدريب 3110 صيادلة خلال ستة أشهر، ضمن البرامج السنوية لتدريب الصيادلة، تحت رعاية وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، من خلال الإدارة المركزية للشئون الصيدلية وبالتنسيق مع قطاع البحوث والتدريب بوزارة الصحة والسكان.





ويأتى ذلك فى إطار حرص الوزارة على تأهيل ورفع كفاءة الصيادلة العاملين بمديريات الشؤون الصحية والمستشفيات والوحدات الصحية والإدارات المركزية التابعة للوزارة، لضمان استمرارية تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن هذه الدورات التدريبية العلمية، تشمل برامج فنية وبرامج إدارية، لكل الصيادلة الحكوميين التابعين للوزارة بكافة محافظات الجمهورية.

ولفت الدكتور حسام عبدالغفار، إلى أن وزارة الصحة والسكان، تولى اهتماما كبيرا لتدريب الفرق الطبية وفقا لبرنامج الزمالة المصرية الذى تبنته الوزارة، وذلك بهدف رفع الكفاءة العلمية للفرق الطبية وفقا للمعايير العالمية، وتحسين مستوى الخدمات الطبية التى يقدمونها للمواطنين.

ومن جانبها، قالت الدكتورة سحر فرج رئيس الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، أن المرحلة الأولى بدأت من 5 سبتمبر إلى 28 أكتوبر 2021، وشملت 64 دورة تدريبية بمحافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، جنوب سيناء، الفيوم، الغربية، الشرقية، البحر الأحمر، الدقهلية، كفر الشيخ، مرسى مطروح، المنيا، دمياط، السويس) والتى تم خلالها تدريب 1640 صيدلى.

وأضافت «فرج» أن المرحلة الثانية، بدأت فى 19 ديسمبر 2021، وانتهت فى 10 فبراير 2022، وشملت 64 دورة تدريبية بمحافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، بنى سويف، السويس، الفيوم، الشرقية، المنوفية، الغريبة) والتى تم خلالها تدريب 1470 صيدليا.

وأكدت أنه جار تنفيذ المرحلة الثالثة، والتى بدأت فى 13 مارس الجارى، وتنتهى فى 12 مايو المقبل، وتشمل 64 دورة تدريبية بمحافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الغربية، الفيوم، بنى سويف، والسويس)، ومن المتوقع البدء فى تنفيذ المرحلة الرابعة والاخيرة خلال الفترات المقبلة.

وأشارت الدكتورة سحر فرج، إلى أن البرامج التدريبية تشمل تدريب الصيادلة على (التعامل مع الحالات الحرجة مثل الأزمات القلبية والصدرية وغيرها، والاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية وترشيد استخدامها ومكافحة العدوى، والتدريب على مختلف أنواع اللقاحات والأمصال وطرق تخزينها والتعامل معها، وممارسة الصيدلة الإكلينيكية على أسس علمية، والأسس السليمة لإرشاد المرضى، وطرق إنشاء مركز معلومات دوائى واستخدام التكنولوجيا "التطبيقات الطبية" فى بروتوكولات العلاج، وكذلك التغذية العلاجية، بالإضافة إلى عدة برامج تدريبية أخرى تخدم الصيادلة بشكل أساسى فى تطوير مهاراتهم الطبية للتعامل مع المواطنين وإرشادهم للخطط العلاجية التى تناسب حالتهم الصحية.