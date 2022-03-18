المنيا تحتفل بعيدها القومى الـ 103

جدة - نرمين السيد - قدم المحافظ، أصدق التهانى القلبية لأهالى المنيا، بمناسبة مرور 103 أعوام على العيد القومى للمحافظة، داعيا المولى عز وجل أن يعم الخير والنماء والأمن والأمان على كافة ربوع مصر، كما وجه المحافظ التحية إلى شهداء الوطن من أبناء المحافظة الذين ضحوا بحياتهم فداءً له.

ووجه المحافظ الشكر والتحية للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لاهتمامه بمحافظات الصعيد وخاصة محافظة المنيا، حيث تشهد المحافظة حاليا طفرة غير مسبوقة فى المشروعات القومية الكبرى على أرض المحافظة.

وأكد المحافظ أنه فى هذا اليوم الخالد فى تاريخ المحافظة، شارك أبناء محافظة المنيا البواسل فى ثورة 1919 بقيادة الزعيم الراحل سعد زغلول، حيث قدم أهالى المحافظة وخاصة مركزى ديرمواس وملوى أرواحهم فداءا لعزة وكرامة الوطن، موضحا أننا نستلهم ممن سبقونا من أبناء الوطن روح الكفاح والعمل والجد لتحقيق الرخاء لوطننا الغالى ضمن جهود القيادة السياسية لإحداث تنمية شاملة فى كافة ربوع الوطن.

وطالب المحافظ المواطنين بالإخلاص والتفانى فى العمل للتنمية من أجل رفعة الوطن، مؤكدا أن مصر فى أشد الاحتياج لإخلاص أبنائها وجديتهم فى العمل.