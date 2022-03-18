وزير الخارجية يلتقى وزيرة المالية الإندونيسية

جدة - نرمين السيد - ‏‎التقى وزير الخارجية سامح شكرى، الرئيس المُعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ، اليوم العاصمة الإندونيسية جاكارتا، وزيرة المالية الإندونيسية "سرى موليانى إندراوتى"، وذلك ضمن مُجريات جولته الآسيوية الحالية.





‏‎وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أنه تم خلال اللقاء بحث أوجه تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين واستكشاف فرص التعاون فى مختلف المجالات التنموية. كما تم الإعراب عن تطلع الجانبين لمواصلة التنسيق بينهما خلال الفترة القادمة، أخذاً فى الاعتبار استضافة إندونيسيا القادمة وترؤسها لمجموعة العشرين G20، واستضافة مصر المقبلة للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP27، مع التأكيد على أهمية خروج قمة مجموعة العشرين القادمة تحت رئاسة إندونيسيا بنتائج قوية حول تمويل المُناخ ودعم جهود الدول النامية فى هذا الصدد، بما يُساهم فى التوصل إلى نتائج طموحة خلال مؤتمر أطراف اتفاقية المُناخ تحت الرئاسة المصرية.

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