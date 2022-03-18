«افتتاح المنتدى القومي الأول لمستقبل العمل في مصر».. و«الاحتفال بيوم المرأة المصرية»..حصاد وزارة التعاون الدولي

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شهدت وزارة التعاون الدولي خلال الفترة من 6-17 مارس عددًا من الأحداث والفعاليات والزيارات الهامة التي تأتي في إطار جهود الحكومة لتوطيد علاقات التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين ودفع رؤية الدولة التنموية 2030، وتنفيذ مستهدفات برنامج الحكومة المصرية "مصر تنطلق"، وكذا تعزيز الاستعدادات في إطار رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP27.

دوت الخليج

الاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

وأطلقت وزارة التعاون الدولي، الاستراتيجية القطرية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2022-207، بمشاركة وحضور كافة الأطراف ذات الصلة من الوزارات المعنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني ووفد رفيع المستوى من البنك برئاسة مارك بومان، نائب الرئيس، كما تم ضمن فعاليات الإطلاق توقيع مذكرتي تفاهم في مجال الهيدروجين الأخضر، وتدشين مجلس استشاري للسياحة لتعزيز التدريب والاستثمار في رأس المال البشري، كما تم توقيع اتفاقية تدشين مترو أبو قير بقيمة 250 مليون يورو.

زيارة المملكة المتحدة

وقامت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بزيارة إلى المملكة المتحدة في إطار مباحثات لتعزيز العلاقات الثنائية المصرية البريطانية، وكذلك لقاء عدد من المؤسسات الدولية.

وخلال الزيارة عقدت "المشاط"، عددًا من الاجتماعات مع الإدارة العليا للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث التقت مجلس إدارة البنك وألقت كلمة حول التعاون المشترك بين مصر والبنك، وكذلك التحديات العالمية التي تواجه الدول الناشئة، وجهود استضافة مصر لمؤتمر المناخ، كما اجتمعت وزيرة التعاون الدولي، بالسيدة أوديل رينو باسو، رئيسة البنك، ونوابها لبحث فرص التعاون المستقبلية واستعراض الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي قامت بها مصر على مدار السنوات الماضية.

وفي ذات السياق التقت "المشاط"، عدد من قيادات الإدارات العليا وهم السيد حسن الخطيب، المدير التنفيذي للاستثمارات المالية المباشرة بالبنك، والسيدة نانديتا بارشاد المديرة التنفيذية للبنية التحتية بالبنك، و السيدة بيانات جافورسيك، كبيرة الخبراء الاقتصاديين، و السيدة إينيس روكا، المديرة التنفيذية للشراكات والتأثير، والسيدة باربرا رامبوسك، مديرة التنوع والشمول الاقتصادي.

من جانب آخر التقت وزيرة التعاون الدولي عددًا من المسئولين الحكوميين، ومؤسسات التنمية البريطانية، حيث بحث مع اللورد طارق أحمد الممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني وزير الدولة لشئون الكومنولث والأمم المتحدة وشمال أفريقيا، التعاون الثنائي بين مصر والمملكة المتحدة، وجهود التعاون الإنمائي المشترك، كما التقت قيادات مؤسسة التنمية البريطانية CDC، ووكالة ائتمان الصادرات البريطانية UKEF.

كما التقت وزيرة التعاون الدولي، الرئيس التنفيذي لصناديق الاستثمار في المناخ CIF، وشاركة في مؤتمر مؤسسة فاينانشيال تايمز، والمؤتمر الافتراضي لتجمع أصدقاء العمل المناخي الذي نظمه المنتدى الاقتصادي العالمي، والتقت أيضًا قيادات معهد جرانثام لبحوث تغير المناخ والبيئة، في إطار تعزيز العمل المناخي والترويج لجهود مصر في مجال التحول الأخضر.

المنتدى القومي الأول لمستقبل العمل في مصر

وافتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، المنتدى القومي الأول لمستقبل العمل في مصر، الذي تنظمه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، في إطار التعاون الثنائي مع الحكومة، تحت شعار "نعمل معًا من أجل المستقبل" وذلك بحضور السفير الألماني بالقاهرة السيد فرانك هارتمان، واللواء خيري بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والعديد من ممثلي الوزارات المعنية، ويقام المنتدى تحت رعاية وزارات التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتربية والتعليم والتعليم الفني والقوى العاملة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

التعاون الإنمائي في إطار رئاسة مصر لقمة المناخ COP27

واجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، برئاسة مارك بومان، نائب الرئيس، وووفد بنك التنمية الأفريقي، برئاسة السيد كيفين كاريوكي، نائب الرئيس، حيث تم بحث التعاون الإنمائي في إطار رئاسة مصر لقمة المناخ COP27، والعلاقات المشتركة مع المؤسسات متعددة الأطراف. كما شاركت وزيرة التعاون الدولي في اللقاء الذي عقد بوزارة البيئة مع السيد يانيك جليماريك Yannick Glemarec المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر لمناقشة الموضوعات الخاصة بالمشروعات التى سيقوم بتمويلها صندوق المناخ الأخضر سواء فى مجالات التكيف أو التخفيف لدعم مصر لمواجهة التعيرات المناخية.

تعزيز العلاقات المشتركة مع القارة الأفريقية

واستمرارًا لجهود التعاون الإنمائي لتحقيق التكامل الأفريقي وتعزيز العلاقات المصرية مع دول القارة، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الدكتور الأمين عثمان ماي، وزير الاقتصاد الكاميروني، والسيدة زينب أحمد، وزيرة المالية في دولة نيجيريا، وذلك في إطار زيارتهما لمصر للمشاركة في "الاجتماع الثالث لمجلس حوكمة برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية"، حيث تم خلال اللقائين بحث العلاقات الثنائية، ومناقشة سبل تطوير العلاقات الثنائية ودفع مجالات التعاون بين البلدين.

لقاء المؤسسة العربية لضمان الاستثمار

واستقبلت "المشاط"، السيد عبد الله أحمد الصبيح – مدير عام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات والوفد المرافق له في مُستهل زيارته لجمهورية مصر العربية، حيث تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين المؤسسة وحكومة جمهورية مصر العربية التي تُعد أحد الدول المؤسسة لها والمساهمة في رأس مالها، ومناقشة آلية التعاون مع المؤسسة فيما يتعلق بطروحات السندات الدولارية السيادية.

وشاركت وزيرة التعاون الدولي، في افتتاح معرض ومنتدى (Export Smart) والذي يتم تنظيمه تحت رعاية وزارة التعاون الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك في إطار دفع العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة الامريكية، وحرص الحكومة المصرية على تنمية العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية، وتعزيز استثمارات القطاع الخاص.

كما ألقت وزيرة التعاون الدولي، كلمة عبر الفيديو، خلال احتفال إطلاق رابطة الشباب لريادة الأعمال، والتي في إطار مشروع الخدمات المستدامة للمشروعات الصغيرة والممولة من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية.

الاحتفال باليوم العالمي للمرأة ويوم المرأة المصرية

وضمن فعاليات تمكين المرأة، نظمت وزارة التعاون الدولي، ووزارة أفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بالمملكة المتحدة، حدثًا افتراضيًا حول تمكين النساء والفتيات من خلال التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وذلك في إطار فعاليات الدورة 66 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، تحت عنوان "تحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين جميع النساء والفتيات، ضمن سياق البرامج والسياسات؛ للحدّ من مخاطر التغير المناخي والمخاطر البيئية والكوارث".

كما شاركت "المشاط" في قمة مايكروسوفت الأولى حول تمكين المرأة وتعزيز دورها في قطاع التكنولوجيا، تحت شعار “Empowered Women, Empowered Egypt، وذلك تزامنًا مع الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة.