/686494/دخلت-في-إكتئاب-بعد-وفاة-صحابي-تصريحات-مؤثرة-للفنان-علاء-مرسي

حل الفنان علاء مرسي، ضيف على برنامج «التاسعة»، التي تقدمه الإعلامية شافكي المنيري عبر القناة الأولى، ليكشف من خلاله عن تفاصيل خاصة بحياة الشخصية، فضلا عن مشكلته مع الفنان أحمد السقا، ومشاركته في السباق الرمضاني هذا العام.

دوت الخليج يرصد تصريحات علاء مرسي خلال برنامج التاسعة للاعلامية شفاكي المنيري

فجر علاء مرسي عدد من التصريحات المؤثرة حول غيابه عن الوسط الفني في الفترة الاخيرة، وتفاصيل دخوله في حالة إكتئاب بسبب رحيل عدد من أصدقائه، وسبب قبوله للمشاركة في مسلسل «ملف سري».

تصريحات علاء مرسي في برنامج التاسعة

- والدي عمره ما قالي الفن عيب ولا حرام وطلب مني أخلص دارسة وبعديها أمثل

- والدي كان شيخ في الأزهر الشريف ورغم ذلك كان بيحب الفن جدًا

- عايز أمشي من الدنيا دي وأنا كويس من غير ما أكون مديون بس الناس فسروا التصريح بطريقة غلط

- مبزعلش من السقا، أنا اشتقت له، وكنت عايز أشوفه

- أنا اتربيت في وسط أصحابي أكثر من ماتربيت في بيتنا وبعد وفاتهم جالي إكتىاب

- وفاة علاء ولي الدين كانت سبب في فراقنا وكل واحد بقى معاه الثنائي بتاعه

- كل الناس اللي بحبها مشيت، ومؤمن أن ده قدر

- كتبت النسخة المصرية من الجوكر وممكن يطلع للنور السنة دي

علاء مرسي في ملف سيري

وتحدث علاء مرسي عن مشاركته في مسلسل «ملف سري»، الذي من المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل، فقال:

- تمسكت بالمشاركة في ملف سري لأنهم اختاروني في شخصية جديدة من غير ما أعرف الشخصية رايحة فين في السيناريو

- أمارس مهمة حقيقية مهمة في هذا المسلسل بغض النظر عن استمتاعي كممثل

- لم أقابل هاني سلامة في أي مشهد تمثيلي حتى الآن

مسلسل ملف سري

مسلسل «ملف سري»، يناقش العديد من القضايا الحياتية مليئة بالغموض والأسرار، ويشارك في بطولته كلا من الفنان هاني سلامة، ماجد المصري، نضال الشافعي، عائشة بن أحمد، أحمد سعيد عبد الغني، وهو إنتاج شركة مجموعة فنون والمسلسل من إخراج حسين البلاسي، ومن تأليف محمود حجاج.

ويعرض المسلسل على قنوات Cbc و dmc، والحياة كمان يمكن أن يشاهده بدون فواصل إعلانية من خلال منصة Watch it الرقمية ومنصة شاهد الالكترونية.