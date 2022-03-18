/686491/رئيس-البرلمان-العربي-يغادر-إلى-إندونيسيا-للمشاركة-في-اجتماعات-الجمعية-الـ-144-للاتحاد-البرلماني-الدولي

توجه عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، على رأس وفد برلماني رفيع المستوى إلى جمهورية إندونيسيا، للمشاركة في أعمال الجمعية الـ 144 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة، وذلك خلال الفترة من 20 حتى 24 مارس 2022م.

دوت الخليج

رئيس البرلمان العربي يغادر إلى إندونيسيا للمشاركة في اجتماعات الجمعية الـ 144 للاتحاد البرلماني الدولي

ومن المقرر أن يلقي "العسومي" كلمة باسم البرلمان العربي في موضوع المناقشة العامة خلال هذه الاجتماعات، والذي يتناول هذه الدورة موضوع التغير المناخي، كما سيحضر اجتماعات المجلس الحاكم بالاتحاد البرلماني الدولي.

كما سيشارك أعضاء وفد البرلمان العربي في اجتماعات اللجان الدائمة التابعة للاتحاد، وكذلك في منتدى النساء البرلمانيات، ومنتدى البرلمانيين الشباب.

وعلى هامش هذه الاجتماعات، سوف يعقد رئيس البرلمان العربي مباحثات مع عدد من رؤساء البرلمانات من مناطق جغرافية مختلفة لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البرلمان العربي وتلك البرلمانات.

ويضم وفد البرلمان العربي كلا من النائب عبدالله العيفان، والنائب عيسى النصر، والنائبة خديجة حجوبي، والنائب ناصر الدوسري، ويرافق الوفد نبيل الشروقي الأمين العام المساعد للبرلمان العربي، والدكتور أشرف عبد العزيز المستشار السياسي لرئيس البرلمان العربي، وأحمد عادل مسؤول المراسم.