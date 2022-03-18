مسلسلات شهر رمضان 2022 ..تعرف على شخصية تارا عماد في suits بالعربي

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طرحت الجهة المنتجة لمسلسل suits بالعربي البرومو التعريفي للفنانة تارا عماد التي تشارك ضمن أحداث العمل الذي ينافس بـ مسلسلات شهر رمضان 2022.

دوت الخليج ينشر برومو تارا عماد في رمضان 2022

مسلسلات شهر رمضان 2022

وتواصل الشركة المنتجة للمسلسل الذي يجمع الفنان آسر ياسين والفنان أحمد داود، طرح برومو خاص لكل بطل من أبطال العمل الـ 6 يكشف شخصياتهم.

وكشف البرومو الخاص بالفنانة تارا عماد ضمن مسلسل سوتس بالعربي يكشف ملامح الشخصية التي تقدمها حيث تجسد دور ليلى رضوان التي تحب الأكل ورغم شطارتها إلا أنها لم تصبح محامية.

مسلسل suits بالعربي

وأوضح البرومو عن وجود محاولات من أحمد داود للتقرب من تارا عماد خلال الأحداث ولكنه تصده دائما حتى تجمعهما قصة حب.

بينما جاء برومو الفنانة ريم مصطفى يكشف عن ملامحها حيث تقدم شخصية "كاميليا" سكرتيرة زين ثابت الذى يجسد دوره آسر ياسين، وتعمل في مكتب المسيري زيدان الذى يعد أكبر مكتب محاماة في مصر.

أبطال مسلسل سوتس بالعربي

وتتميز شخصية كاميليا التي تجسدها الفنانة ريم مصطفى أنها ذكية وواثقة من نفسها، والكل يعتمد عليها داخل المكتب كما أنها متخصصة في ابرام الاتفاقات الكبرى ولها التأثير الأكبر داخل المكتب، بينما تعد الفنانة صبا مبارك الصديقة المقربة لـ آسر ياسين.

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يشار أن مسلسل suits بالعربى يعد النسخة العربية من المسلسل الأمريكى الشهير الذي يحمل اسم suits، الذي بدأ عرض مواسمه عام 2011.

والمسلسل الجديد من سيناريو وحوار ياسر عبد المجيد، ومحمد حفظي والإخراج لـ عصام عبد الحميد، ويضم المسلسل في بطولته مجموعة من النجوم مثل آسر ياسين، ريم مصطفى، صبا مبارك، أحمد داود، تارا عماد، أسماء جلال، محمد شاهين، مصطفى درويش، لبنى ونس وآخرين.

وكانت النسخة الأمريكية من مسلسل suits تدور أحداثها حول "مايك روس" وهو الشاب الذكى الطموح الذى لم يكمل دراسته الجامعية ولكن المصادفة تجعله ينجح في كسب ثقة المحامى الشهير الذي يدعى "هارفى سبيكتر"، فيقوم الأخير بتعيينه مساعدًا له.