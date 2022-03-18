«ضبط أكثر من 2 مليون جنيه»..حملة أمنية مكبرة للتصدى لتجار النقد الأجنبى غير المشروع فى 9 محافظات

/686488/ضبط-أكثر-من-2-مليون-جنيهحملة-أمنية-مكبرة-للتصدى-لتجار-النقد-الأجنبى-غير-المشروع-فى-9-محافظات
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المُنظمة بتوجيه حملة أمنية مكبرة لإستهداف القائمين على ممارسة نشاط الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بنطاق محافظات ( القاهرة -الإسكندرية – كفر_الشيخ – سوهاج – الدقهلية –البحيرة – جنوب سيناء – المنيا – الغربية).
دوت الخليج
أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-
ضبط (6) قضايا بعدد (7) متهمين لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ، بحجم تعاملات ومبالغ مالية مضبوطة بلغت (2,707,149جنيه).
هذا والتقى وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المعين للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، اليوم ١٨ مارس ٢٠٢٢ في العاصمة الإندونيسية جاكارتا، وزيرة المالية الإندونيسية "سري مولياني إندراوتي"، وذلك ضمن مُجريات جولته الآسيوية الحالية.
وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنه تم خلال اللقاء بحث أوجه تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين واستكشاف فرص التعاون في مختلف المجالات التنموية. كما تم الإعراب عن تطلع الجانبين لمواصلة التنسيق بينهما خلال الفترة القادمة، أخذاً في الاعتبار استضافة إندونيسيا القادمة وترؤسها لمجموعة العشرين G20، واستضافة مصر المقبلة للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP27، مع التأكيد على أهمية خروج قمة مجموعة العشرين القادمة تحت رئاسة إندونيسيا بنتائج قوية حول تمويل المُناخ ودعم جهود الدول النامية في هذا الصدد، بما يُساهم في التوصل إلى نتائج طموحة خلال مؤتمر أطراف اتفاقية المُناخ تحت الرئاسة المصرية.
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