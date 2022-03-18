/686481/القائمة-الكاملة-لمسلسلات-شهر-رمضان-2022-على-فيو-viu

تنضم منصة «فيو viu»، الرقمية لمنافسة مسلسلات شهر رمضان 2022، بعرض باقة من أروع الأعمال الرمضانية المتنوعة بين الاجتماعي، والتي تناقش قضايا غامضة ومثيرة، نعرضها خلال التقرير الآتي.

دوت الخليج يرصد القائمة الكاملة لمسلسلات شهر رمضان 2022 على تطبيق فيو

مسلسل بابلو للفنان حسن الرداد

يعد مسلسل «بابلو» من الأعمال التي تنتمي إلى الدراما الإجتماعية من خلال مناقشة العديد من القضايا التي تمس المجتمع على رأسها قضية انتشرت في الأونة الأخيرة بشكل ملحوظ وهي «الإتجار بالبشر»، من بطولة، حسن الرداد، ونجلاء بدر، و أروي جودة، وسلوي عثمان، سوسن بدر، هالة فاخر ومن اخراج محمد حماقي، ولم يتم حتى الآن الاعلان عن القناة العارضة له، لكنه سيعرض على منصتي شاهد ومنصة فيو الرقمية.

مسلسل شغل عالي

تكسر منصة «فيو» الرقمية، حدة الغموض من خلال طرح مسلسل «شغل عالي»، على منصتها، ويشارك بطولته كلا من فيفي عبدة، شيرين رضا، كريم سرور، توني ماهر، بسمة داود، مروان يونس، وعدد أخر من الفنانين، وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي بين فيفي وشيرين وبعض المواقف التي يواجهونها ويتم حلها بطريقة كوميدية.

مسلسل إنحراف عمل مفاجىء لروجينا

يعرض مسلسل «إنحراف»، على منصة فيو الرقمية في خمس حلقات فقط وهي عدد الحلقات المكونة للعمل، وتعرف منصة فيو منذ طرحها بحبها لاستقبال الأعمال التي تحتوي على عدد حلقات قصيرة، وتفاجيء روجينا الجمهور بهذا العمل في رمضان 2022، وهو من بطولة روجينا، والفنان أحمد صفوت ومحمد لطفي وويزو وسميحة أيوب، وقام بكتابة السيناريو مصطفى شهيب ويخرجه رؤوف عبد العزيز.

مسلسل دنيا تانية للفنانة ليلى علوي

يشارك في بطولة مسلسل «دنيا تانية»، الفنانة ليلى علوي، مي سليم، مجدي كامل، أشرف زكي، وفاء صادق، فراس السعيد، سيناريو وحوار حمدي التايه، عمرو مؤمن، إبراهيم الصباغ، إشراف على الكتابة أمين جمال، إخراج أحمد عبد العال، ومن المقرر عرضه بدون فواصل إعلانية على تطبيق فيو.

مسلسل وجوه.. يعرض شخصيتين مختلفتين للفنانة حنان مطاوع

تستقبل منصة فيو الرقمين شخصيتين مختلفتين للفنانة حنان مطاوع تقدمها من خلال مسلسل «وجوه»، الذي يناقش حكايتين مختلفتين وهما «وش تالت»، و«ميتافيرس»، الحكاية الاولى من العمل بطولة الفنان محمود عبد المغني، وهالة فاخر، وعابد عناني، ونورهان، ورانيا ملاح، وتامر فرج، وتأليف محمد على إبراهيم، وإخراج معتز حسام.

أما الحكاية فيخوض بطولتها الفنان أحمد وفيق، والفنانة جيهان خليل ونخبة من نجوم آخرين، وهي من تأليف محمد علي إبراهيم، وإخراج أحمد حسن.