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/686487/وزير-الخارجية-يلتقي-وزيرة-المالية-الإندونيسية--لتعزيز-العلاقات-الاقتصادية-بين-البلدين
التقى وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المُعين للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ، اليوم ١٨ مارس ٢٠٢٢ في العاصمة الإندونيسية جاكارتا، وزيرة المالية الإندونيسية "سري مولياني إندراوتي"، وذلك ضمن مُجريات جولته الآسيوية الحالية.
دوت الخليج
وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنه تم خلال اللقاء بحث أوجه تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين واستكشاف فرص التعاون في مختلف المجالات التنموية.
وزير الخارجية يلتقي وزيرة المالية الإندونيسية
كما تم الإعراب عن تطلع الجانبين لمواصلة التنسيق بينهما خلال الفترة القادمة، أخذاً في الاعتبار استضافة إندونيسيا القادمة وترؤسها لمجموعة العشرين G20، واستضافة مصر المقبلة للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP27، مع التأكيد على أهمية خروج قمة مجموعة العشرين القادمة تحت رئاسة إندونيسيا بنتائج قوية حول تمويل المُناخ ودعم جهود الدول النامية في هذا الصدد، بما يُساهم في التوصل إلى نتائج طموحة خلال مؤتمر أطراف اتفاقية المُناخ تحت الرئاسة المصرية.
سامح شكري يلتقي كبير الوزراء السنغافوري لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال المناخ
وكان قد التقى وزير الخارجية سامح شكري، "تيو تشي هين"، كبير الوزراء السنغافوري، الأربعاء الماضي، لتنسيق السياسات الأمنية ورئيس اللجنة الوطنية الوزارية لتغيُر المُناخ.
وبحث اللقاء سُبُل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين في مجال المُناخ خلال الفترة المقبلة، في ضوء رئاسة مصر للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ، بجانب عدد من الموضوعات الأخرى محل الاهتمام المشترك للبلديّن.
كذلك، خلال اللقاء، تم تبادُل الرؤى بشأن أهم المسائل والقضايا الإقليمية والدولية، وتقييم تأثيراتها؛ فضلاً عن التباحث حول سبل التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.
يأتى اللقاء فى ثانى محطات جولته الآسيوية التي تشمل كلا من ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا وباكستان.
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