«أول تعارف كان بخناقة»..أسرة الراحل ياسر رزق تروي لأول مرة تفاصيل حياته..فيديو

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كشفت الكاتبة الصحفية أماني ضرغام، تفاصيل تعرفها وارتباطها بزوجها الكاتب الصحفي الراحل ياسر رزق رئيس مجلس إدارة جريدة الأخبار السابق، قائلة: "أول تعارف كان بسبب خناقة، وكانت على سلم جريدة الأخبار فى منتصف عام 1994".

دوت الخليج

تفاصيل لا تعرفها عن الراحل ياسررزق

أضافت أماني ضرغام، خلال حوارها ببرنامج "مانشيت"، الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي، على قناة "CBC" أنها جاءت من مجلة صباح الخير لجريدة الأخبار بقرار من علي أمين، وذلك بعد حصولها على أفضل تحقيق صحفى لجائزة علي ومصطفى أمين.

تحدثت عن أول لقاء وقالت إنها كانت تريد الذهاب لعمل تحقيق صحفي، ولا يوجد غير سيارة ياسر رزق، وأثناء الحديث عنه قالوا لها: "امشي جنب الحيط ده ياسر رزق" .

أردفت ضرغام: "عندما تقابلت مع ياسر رزق أعجبت به من أول لقاء"، وأكدت أنها لا تنسى أول لقاء بينهما واستقلال السيارة معه".

دخلت فى حالة بكاء شديد، ولم تتمالك دموعها وهي تحكي عن اللقاء الأول بينها وبين زوجها الراحل ياسر رزق، وكشفت أنه بعد موقف السيارة سمعته يغنى لعبد الحليم حافظ، وكان صوته جميلا، معلقة: "لأول مرة في حياتي كنت أريد الحديث معه قبل الارتباط".

من جهته، قال عمر ياسر رزق ، نجل فارس الصحافة المصرية الراحل إن والده كان مهتما بالحالة المصرية وعلومها الاجتماعية.

أضاف أن والده كان مهتما بتوثيق كل شيء، فوالده لم يوثق ما حدث في 25 يناير، وفى 30-6 فقط، بل كان مهتما بكل شيء.

أشار إلى أن والده كان قارئا نهما للتاريخ ومهموما بتوضيح الحالة المصرية للأجيال القادمة، وكان يوثق كل لحظة مهمة.

ولفت إلى أن والده كان يوجه نصيحة له وهي: "القراءة عن الحالة المصرية، والاهتمام بالمراحل المفصلية فى تاريخ مصر".

أما مايان ياسر رزق فقالت: "اخترت تشجيع الزمالك علشان بابا، وكان بيحب ليفربول ومحمد صلاح، وأنا كمان بحبهم علشانه، وأنا بحب كل حاجة كان بيحبها".

أضافت مايان: "والدي كان يشجعني على دراسة المسرح بجانب دراستي الأساسية، ويناقشني في الأفلام التي نشاهدها معا".