جامعة المنصورة الجديدة تنظم ندوة حول الثورة الصناعية الرابعة

جدة - نرمين السيد - قدم الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنصورة الأهلية الجديدة تقريرا حول فعاليات الندوة العلمية التى نظمتها الجامعة حول الثورة الصناعية الرابعة والخامسة والمجتمع الذكى باستضافة العالم د. هانى مصطفى مدير شبكة ابتكار الجيل الرابع بجامعة كيبيك – كندا.





وألقى الدكتور هانى مصطفى محاضرة بعنوان: "ما وراء الثورة الصناعية الرابعة: الثورة الصناعية الخامسة والمجتمع الذكى الرقمى الأخضر"، بحضور وإشراف د. إبراهيم فتحى معوض عميد كلية علوم وهندسة الحاسب، ود. وائل صديق عميد كلية الهندسة، ود. سمير صقر عميد كلية العلوم.

وتدعم جامعة المنصورة الجديدة منظومة التحول الرقمى، لخدمة قطاع التعليم العالى والبحث العلمى والصناعة فى "الجمهورية الجديدة"، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، إذ تتضافر الجهود فى الجامعة، والتى تميزت بشكل غير مسبوق ودخلت بمصاف الجامعات المصرية على مستوى الخدمات والأنشطة الطلابية.

وتناولت الندوة دور الثورة الصناعية الرابعة فى ميكنة الأعمال، والرقمنة، والتقنيات المتطورة سريعا، وتغيير مشهد الصناعة والمجتمع، مما أدى لظهور الجيل الخامس للثورة الصناعية والذى يتميز بالتركيز على المرونة مع الإنسان والاستدامة، وتساهم الثورة الصناعية الرابعة والخامسة فى التأثير بشكل أساسى على قطاع التصنيع، من أجل تحقيق "مجتمع ذكى رقمى أخضر"، وستؤدى الثورة الصناعية الرابعة والخامسة إلى إحداث تغيير كبير فى القوى العاملة فى المستقبل، من أجل تأهيلهم لبيئة أعمال سريعة التطور، وبالتالى يتعين على الشركات دعم قوتها العاملة، من خلال المهارات باستمرار، وإعادة صقل المهارات، وتوفير مجموعة مهارات أوسع، وسد الفجوة فى مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

واطلع د. هانى مصطفى أثناء الزيارة على أفكار مبدئية لمشاريع طلاب كلية الهندسة، وعرض فعالية بعنوان: (تخصصك العلمى فى عصر الذكاء الاصطناعى)، وتعد هذه هى المرة الأولى التى يتم فيها طرح رؤية الطلاب وأفكار مشروعات تخرجهم التى يعدونها بداية من السنة الإعدادية بجميع البرامج الهندسية لإحدى كليات الهندسة على الصعيد المحلى والإقليم، حيث يعتبر هذا الحدث خطوة تتيح للطالب أن يعيش مشروع تخرجه ويفكر فيه منذ اللحظة الأولى لالتحاقه بالكلية، حتى الوصول إلى لحظة مناقشة مشروعه، وهو ما يحقق ربط الطالب بسوق العمل ومشروع تخرجه منذ اليوم الأول لالتحاقه بالكلية.

وأهدى د. معوض الخولى رئيس الجامعة، درع جامعة المنصورة الجديدة للدكتور هانى مصطفى مع بداية الندوة العلمية، والتى تعد الأولى من نوعها لبناء الوعى التقنى بأبعاد الثورة الصناعية الرابعة والخامسة تزامنا مع يوم الرياضيات العالمى، ولتمكين العلماء من تطوير بحوث تطبيقية لأجل الوصول لعالم أفضل.

ومن ناحية أخرى، عقدت الجامعة ورشة عمل لشركة سيمنس العالمية، من أجل تعزيز الوعى ورفع قدرات الموارد البشرية لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة، وشارك فى فعاليات الورشة، أ. وائل عمر نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الصناعات الرقمية فى شركة سيمنس، الذى تحدث عن مستقبل الصناعة على المستوى العالمى والمحلى، حيث أكد على أهمية الاستفادة من تطبيقات التحول الرقمى؛ لتحسين الكفاءة الإنتاجية ورفع معدلات المنتجات، وأهمية تنمية الموارد البشرية لمواكبة التحول الرقمى فى مجال الصناعة.

وتضمنت فعاليات ورشة العمل الأولى، عدة موضوعات فى مجال التحول الرقمى من أهمها: التوأمة (Digital Twin) وأحدث نظم التحكم الآلى والمراقبة، والتدريب على هذه الأنظمة، من خلال دورات وبرامج تدريبية معتمدة من الشركة الألمانية.

وجرت مناقشات حول توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجامعة مع ممثلى شركة سيمنس العالمية، على أن يشمل تقديم التدريب والتعليم فى مجال التحكم الآلى، والتحول الرقمى، وإدارة دورة حياة المنتج، وعدد من المجالات الإضافية، وقد يتضمن هذا التدريب تطوير وتقديم المواد التدريبية، وتبادل المحاضرين، وتطوير البرامج التدريبية، بما فى ذلك تطوير التدريب الأساسى الموحد، وأنشطة التعلم العملية، والمعايير العامة للبرامج ومواد الاختبار، وتحسين جودة التعليم والتدريب، وكذلك ابتكار طرق لتحقيق التكامل بين التدريب النظرى والعملى، ووضع المعايير المهنية، واعتماد المعلمين والطلاب، وتقديم الدعم الفنى للجامعة، بما يشمل الدعم والإرشاد فى سبيل تطوير برامج الجامعة، وإجراء زيارات دوريه لتقييم مستوى العمل، وما تم تنفيذه من تدريب وأنشطة متفق عليها، ومنح الجامعة معمل متطور لمحاكاة تكنولوجيا المصانع وتصميم المنتجات الصناعية، وزيادة الوعى بأهمية الرقمنة للوصول إلى المعايير العالمية، وتوفير التطور المستمر للمهندسين، وربط التعليم الأكاديمى بالصناعة، وتزويد المراكز بالأجهزة والبرمجيات المتكاملة للتدريب.