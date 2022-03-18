التعليم العالى: تنظيم زيارات ميدانية لطلاب الذكاء الاصطناعى بالمدن الجديدة

جدة - نرمين السيد - استعرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرا مقدما من د.أيمن عاشور نائب الوزير لشؤون الجامعات حول تنظيم زيارات ميدانية لطلاب كليات وأقسام الذكاء الاصطناعى بالجامعات الحكومية للمدن الجديدة الذكية، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.





وأشار التقرير إلى أن الهدف من هذه الزيارات تعريف الطلاب بمنظومات العمل والتشغيل والصيانة بهذه المدن؛ لإكسابهم الخبرات اللازمة فى إطار ربط وتأهيل الخريجين بسوق العمل سواء على المستوى المحلى أو الدولى، والاستفادة من إمكاناتهم وتوجيه قدراتهم فى مختلف المجالات.

وأوضح التقرير أن الزيارات ضمت وفودا من جامعات: (المنوفية، القاهرة، الإسكندرية، عين شمس، حلوان، دمنهور، السويس، كفر الشيخ، دمياط، قناة السويس)، وذلك لزيارة عدد من المدن الذكية هى: مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال (TIEC)، المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى (NACAI)، مركز البيانات (Data Center)، شركة القرى الذكية (Smart Village)، مركز توثيق التراث الحضارى والطبيعى (CULTNAT).

وخلال هذه الزيارات، استمع الطلاب إلى شرح مفصل حول أهداف كل موقع ومشروع، ومدى الاستفادة من التقنيات الحديثة التى تواكب التطورات التكنولوجية العالمية، والتى أقامتها الدولة المصرية تماشيا مع خطة التنمية المستدامة، والتى تسعى كافة مؤسسات الدولة لتحقيق أهدافها.

وفى ختام الزيارات، أعرب الطلاب عن سعادتهم بتوفير مثل هذه الزيارات الميدانية، والتى تتيح لهم التعرف على مشروعات الدولة، وخاصة ذات الصلة بدراستهم العلمية.

ومن المقرر أن يتم عقد زيارتين أسبوعيا، بواقع 8 أسابيع لتغطية أكبر عدد من كليات الذكاء الاصطناعى بالجامعات الحكومية.

جدير بالذكر أنه جار إعداد العديد من الزيارات الأخرى لطلاب الذكاء الاصطناعى للمدن الذكية بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان.