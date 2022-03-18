القوات البحرية تنظم ندوة للتوعية بمرض قصور عضلة القلب (صور)

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وذلك بحضور اللواء بحرى أح أشرف إبراهيم عطوة قائد القوات البحرية وعدد من قادة القوات البحرية ونخبة من كبار أساتذة أمراض القلب منهم الأستاذ الدكتور محمد صبحى والأٍستاذ الدكتور محمود حسنين والأستاذ الدكتور عمرو زكى والأستاذ الدكتور محمد صدقة.
حيث تم مناقشة العديد من الموضوعات خلال وقائع الندوة منها أسباب أمراض القلب والأوعية الدموية وأعراض النوبة القلبية والعوامل والأسباب التى تؤدى إلى الإصابة بقصور عضلة القلب وأمراض الذبحة الصدرية وضغط الدم وعرض النصائح العلمية للوقاية من هذه الأمراض.
وجدير بالذكر أن أكثر من (200) ألف شخص يقضوا نحبهم سنوياً نتيجة للإصابة بهبوط عضلة القلب والذى تعانى منه بعض الدول بسبب سوء الأحوال الطبية، وكذلك نقص الثقافة لدى المريض باتباع العادات الصحية السليمة، والذى دفع منظمة القلب الأوروبية منذ عام 2010 إلى تخصيص أيام من شهر مايو للتوعية بالمرض.
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