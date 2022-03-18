وتمكنت محافظة الجيزة من خلال مباحث التموين ومديرية التموين والتجارة من ضبط مصنع مصنعات لحوم بطريق المنصورية بزاوية أبو مسلم بمركز ومدينة أبو النمرس، به 15 طن لحوم ومشتقاتها غير صالحه للاستخدام الآدمى.
وكشف تقرير تلقاه أحمد راشد محافظ الجيزة، من العميد يحى زغلول، مدير إدارة مباحث التموين، عن ضبط محل أدخنه أسفل الطريق الدائرى بالبراجيل نطاق مركز ومدينة أوسيم به 186 علبة سجائر مجهوله المصدر وبدون فواتير بالمخالفة للقوانين والقرارات المحددة لذلك، وتم تحرير محضر للمخالف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع التحفظ على الكميات المضبوطة.
فيما تمكنت الحملة من ضبط ثلاجه لحفظ وتوزيع اللحوم على المطاعم كائنة بشارع التوبة بعزبة المطار بها 700 كجم كفتة ودهون فاسدة وغير صالحه للاستخدام الآدمى بها تغير بالخواص ورائحة كريهة قبل توزيعها على المطاعم، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المنشاة ومالكها.
وتواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة فى شن حملاتها المكثفة لمنع التلاعب وكافة أشكال الغش واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية حقوق المستهلك والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضط 15 طن لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمى بالجيزة (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.