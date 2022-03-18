ضط 15 طن لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمى بالجيزة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - كلف أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرية ومباحث التموين والجهات المعنية بمواصلة مجهودات تمشيط الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك فى إطار جهود الدولة المبذولة لضبط الأسعار وإحكام الرقابة على الأسواق لحماية المواطنين من التلاعب والغش التجارى.





وتمكنت محافظة الجيزة من خلال مباحث التموين ومديرية التموين والتجارة من ضبط مصنع مصنعات لحوم بطريق المنصورية بزاوية أبو مسلم بمركز ومدينة أبو النمرس، به 15 طن لحوم ومشتقاتها غير صالحه للاستخدام الآدمى.

وكشف تقرير تلقاه أحمد راشد محافظ الجيزة، من العميد يحى زغلول، مدير إدارة مباحث التموين، عن ضبط محل أدخنه أسفل الطريق الدائرى بالبراجيل نطاق مركز ومدينة أوسيم به 186 علبة سجائر مجهوله المصدر وبدون فواتير بالمخالفة للقوانين والقرارات المحددة لذلك، وتم تحرير محضر للمخالف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع التحفظ على الكميات المضبوطة.

فيما تمكنت الحملة من ضبط ثلاجه لحفظ وتوزيع اللحوم على المطاعم كائنة بشارع التوبة بعزبة المطار بها 700 كجم كفتة ودهون فاسدة وغير صالحه للاستخدام الآدمى بها تغير بالخواص ورائحة كريهة قبل توزيعها على المطاعم، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المنشاة ومالكها.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة فى شن حملاتها المكثفة لمنع التلاعب وكافة أشكال الغش واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية حقوق المستهلك والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.