/686476/أمين-سر-إعلام-الشيوخ-يشارك-ضمن-وفد-التنسيقية-فى-لقاء-المستشار-السياسي-بسفارة-اليابان-في-القاهرة

شارك النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، ضمن وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لاستقبال سا كاجوتشي تاكوما المستشارالسياسي بسفارة اليابان في القاهرة بمقر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

دوت الخليج

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تلتقي المستشار السياسي بسفارة اليابان في القاهرة

وناقش اللقاء العلاقات المتميزة بين مصر واليابان، والمشتركات الكثيرة بين الشعبين، حيث تتميز كل من مصر واليابان بحضارة عريقة ممتدة عبر التاريخ.

كما ناقش اللقاء الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى اليابان، وخطابه في البرلمان الياباني حيث يعد أول زعيم عربي يخطب في البرلمان الياباني، وثاني زعيم أفريقي بعد نيلسون مانديلا.

وتناول النقاش أيضا إعجاب المصريين بتجربة المدارس اليابانية التي تم أخذ فكرتها من زيارة الرئيس السيسي لليابان، إضافة للعديد من الأمور المتعلقة بالعلاقات الثقافية والاقتصادية والتعليمية والمشتركات بين البلدين.

وتم إهداء كاجوتشي درع التنسيقية تعبيراً على العلاقات المتميزة بين مصر واليابان. شارك في اللقاء أعضاء التنسيقية بلال حبش نائب محافظ بني سويف، والنائبة أميرة صابر، والنائب محمد عبد العزيز ، والنائبة رشا أبو شقرة، والنائبة هادية حسني، أعضاء مجلس النواب.

يذكر أن وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التقي بالسفير الإسباني لدى القاهرة، رامون خيل كاساريس، الذي أكد في بداية اللقاء بعد الترحيب والتعرف بوفد التنسيقية، على عمق العلاقات المصرية الإسبانية، وأن مصر بقوة موقعها الجغرافي وتنوعها السكاني تمثل ركيزة الاستقرار في المنطقة.

كما قام وفد التنسيقية بالتعريف بها وبطريقة تأسيسها وما تم من إنجاز خلال السنوات الثلاث، وعن الهدف من تأسيسها وعن التنوع الأيديولوجي والسياسي داخل التنسيقية، وأنها جاءت نتيجة لكثير من التجارب الشبابية التي صنعت روابط عززتها المؤتمرات الشبابية وساهمت في خروج التنسيقية التي أصبحت تتبوأ مكانة سياسية مهمة من خلال تواجد ٦ نواب محافظين من أعضائها و٤٨ ممثل عن التنسيقية بالبرلمان المصري بغرفتيه.

وتحدث السفير الإسباني عن الصعوبات التي يواجهها الشباب في إسبانيا في ظل التضخم وقلة فرص العمل، وعن التقارب في التحديات التي يواجهها الشباب المصري والإسباني.

وتناول اللقاء قمة المناخ ٢٧ التي تعقد في مصر، وإمكانية تبادل الخبرات بين الشباب المصري والشباب الإسباني الذي ساهم في نجاح النسخة قبل الماضية من قمة المناخ ٢٥ والتي عقدت في العاصمة الإسبانية مدريد.