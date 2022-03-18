حقيقة وفاة الفنان صلاح عبدالله وأول رد من ابنته

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زادت خلال الساعات الماضية مؤشرات البحث عن حقيقة وفاة الفنان صلاح عبدالله وذلك أثناء تصوير مشاهده في مسلسله الجديد الذي يحمل اسم دايمًا عامر ويشارك به الفنان مصطفى شعبان.

دوت الخليج تكشف حقيقة وفاة الفنان صلاح عبدالله

حقيقة وفاة الفنان صلاح عبدالله

انتشرت خلال الساعات الماضية العديد من الأنباء والأخبار عن وفاة الفنان صلاح عبدالله مما تسبب في إثارة القلق والصدمة بين محبيه وجمهوره وأصدقائه داخل وخارج الوسط الفني.

ولكن ظهر حقيقة الأمر وأنها مجرد شائعة حيث قال الفنان صلاح عبدالله في تصريحات له: “مش عارف الناس بتجيب الأخبار دي منين بصراحة وأنا بخير وزي الفل”.

وأضاف صلاح عبدالله: “واستكمل تصوير مسلسل دايما عامر المقرر طرحه في موسم رمضان المقبل”، ومن المقرر أن يعرض مسلسل دايمًا عامر ضمن مسلسلات شهر رمضان 2022.

صلاح عبدالله في رمضان 2022

وتأثرت عائلة الفنان صلاح عبدالله بخبر وفاته بصورة كبيرة معربين عن استيائهم الشديد بسبب انتشار شائعة وفاته التي تؤثر سلبًا على نفسيته فهي الشائعة الأولى من نوعها التي يتعرض لها الفنان الكبير.

وتسببت شائعة وفاة الفنان صلاح عبدالله في غضب ابنته الإعلامية دنيا صلاح عبدالله التي تلقت الكثير من المكالمات منذ انتشار الخبر وأصابها ذلك بغضب واستياء شديد.

مسلسلات شهر رمضان 2022

ويضم مسلسل دايما عامر المقرر عرضه ضمن مسلسلات شهر رمضان 2022، في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم ومنهم مصطفى شعبان، وصلاح عبدالله، ومحمد ثروت، وميرنا نور الدين ولبلبة، وكريم عفيفي، وأحمد الشامي، وآخرين والعمل من إخراج مجدي الهواري وكتابة مايكل عادل، وأيمن سليم، وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح.

وتدور أحداث مسلسل دايما عامر الذي يعرض عبر شاشة قناة الحياة الفضائية في رمضان 2022، ويظهر به الفنان صلاح عبدالله ضمن السباق الرمضاني المقبل، حول قصص وحكايات المدارس والمُدرسين وأزمات التعليم وكواليس الدراسة في المدراس وكل ذلك في إطار كوميدي اجتماعي.

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