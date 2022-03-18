تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تلتقي المستشارالسياسي بسفارة اليابان في القاهرة 

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دوت الخليج

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تلتقي المستشار السياسي بسفارة اليابان في القاهرة

وناقش اللقاء العلاقات المتميزة بين مصر واليابان، والمشتركات الكثيرة بين الشعبين، حيث تتميز كل من مصر واليابان بحضارة عريقة ممتدة عبر التاريخ.

كما ناقش اللقاء الزيارة التي قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى اليابان، وخطابه في البرلمان الياباني حيث يعد أول زعيم يخطب في البرلمان الياباني وثاني زعيم أفريقي بعد نيلسون مانديلا.

وتناول النقاش أيضا إعجاب المصريين بتجربة المدارس اليابانية التي تم أخذ فكرتها من زيارة الرئيس السيسي لليابان، إضافة للعديد من الأمور المتعلقة بالعلاقات الثقافية والاقتصادية والتعليمية والمشتركات بين البلدين.

وتم إهداء كاجوتشي درع التنسيقية تعبيراً على العلاقات المتميزة بين مصر واليابان. شارك في اللقاء أعضاء التنسيقية بلال حبش نائب محافظ بني سويف، أميرة صابر، محمد عبد العزيز ، رشا أبو شقرة، هادية حسني، أعضاء مجلس النواب، ومحمود القط عضو مجلس الشيوخ.

يذكر أن وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التقي بالسفير الإسباني لدى القاهرة، رامون خيل كاساريس، الذي أكد في بداية اللقاء بعد الترحيب والتعرف بوفد التنسيقية، على عمق العلاقات المصرية الإسبانية، وأن مصر بقوة موقعها الجغرافي وتنوعها السكاني تمثل ركيزة الاستقرار في المنطقة.

كما قام وفد التنسيقية بالتعريف بها وبطريقة تأسيسها وما تم من إنجاز خلال السنوات الثلاث، وعن الهدف من تأسيسها وعن التنوع الأيديولوجي والسياسي داخل التنسيقية، وأنها جاءت نتيجة لكثير من التجارب الشبابية التي صنعت روابط عززتها المؤتمرات الشبابية وساهمت في خروج التنسيقية التي أصبحت تتبوأ مكانة سياسية مهمة من خلال تواجد ٦ نواب محافظين من أعضائها و٤٨ ممثل عن التنسيقية بالبرلمان المصري بغرفتيه.

وتحدث السفير الإسباني عن الصعوبات التي يواجهها الشباب في إسبانيا في ظل التضخم وقلة فرص العمل، وعن التقارب في التحديات التي يواجهها الشباب المصري والإسباني.

وتناول اللقاء قمة المناخ ٢٧ التي تعقد في مصر، وإمكانية تبادل الخبرات بين الشباب المصري والشباب الإسباني الذي ساهم في نجاح النسخة قبل الماضية من قمة المناخ ٢٥ والتي عقدت في العاصمة الإسبانية مدريد.

وتناول اللقاء التمكين للمرأة والشباب في مصر في ظل وجود كوتة للمرأة وللشباب داخل البرلمان الأمر الذي ساهم في وجود جيل من الشباب قادر على مواكبة الأحداث العالمية في ظل المتغيرات الاقليمية، وهذا التمثيل كان لافتا في وفد التنسيقية في وجود نائب محافظ شاب ومعاون وزير شاب وعضوة برلمانية من الشباب، وهذه الكوتة ساهمت في وصول الشباب من الجنسين إلى أماكن نافذة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية.

وفي نهاية اللقاء، أعرب وفد التنسيقية عن تقدير العلاقات المصرية الإسبانية وإمكانية التعاون في التبادل الاقتصادي في ظل ما تمثله إسبانيا كونها بوابة عبور لأوروبا، ومصر كونها بوابة إفريقيا، وأن استقرار مصر ساهم في الحد من الهجرة غير الشرعية في ظل الاضطرابات التي شهدها جنوب البحر المتوسط السنوات الماضية وطرح وفز التنسيقية إمكانية التعاون في تبادل الخبرات بين التنسيقية والكيانات الشبابية المماثلة في إسبانيا وإمكانية التعاون في قطاعات التعليم والتعليم الفني والثقافة. ضم وفد التنسيقية: محمد موسى، نائب محافظ المنوفية عضو مجلس أمناء التنسيقية، وأميرة صابر، أمين سر لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، وأحمد فتحي ومصطفي مجدي، أعضاء التنسيقية.