"متاح" تردد قناة كراميش الجديدة 2022.. تصدرت مؤشرات البحث لأيام متتالية

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تصدر تردد قناة كراميش الجديد 2022، مؤشرات الاكثر بحثا على موقع جوجل الشهير، لأيام متتالية بعدما قامت إدارة القناة بتغيير الإشارة في مارس من هذا العام، فهمي تعد من أشهر القنوات التي تقدم محتوى هادف للاطفال.

تردد قناة كراميش الجديد 2022 شهر مارس

دوت الخليج يرصد تردد قناة كراميش الجديد 2022 وابزر تفاصيل القناة

زاد البحث عن تردد قناة كراميش الجديد 2022، بسبب ما تقدمه من محتوى هادف للاطفال، فهي تقدم محتوى شامل من الأغنيات المختلفة والمسلسلات وافلام هدفها تنمية قدرة الطفل، وبسبب استحواذ القناة على عدد كبير من المشاهدين، بداو في التساؤلات حول تردد قناة كراميش 2022 خاصة الآباء الراغبين في تنمية قدرة أبنائهم.

تردد قناة كراميش الجديد 2022

وطرحت إدارة القناة، تردد جديد في عام 2022، فأتي ترد قناة كراميش الجديد 2022 على النحو الآتي: «11643، أو 11603، الإستقطاب أفقي.، معدل الترميز 27500»، ويمكن الجمهور الاستمتاع بها بعد ضبط القناة على فضائية النايل سات.

نجوم قناة كراميش 2022

ويتراوح نجوم قناة كراميش بين 15 نجم متنوعين بين كبار السن والشباب والأطفال، وحققت القناة صدى واسع في عدد من البيوت الادرنية والمصرية والبيوت العربية المختلفة، وضمّت القناة بعض المنشدين أمثال موسى مصطفى ومجاهد هشام وأحمد المنصوري محمد عدوي وعبد القادر صباهي وغيرهم، وتقدم الفنانة عدد من الأعمال الكرتونية والاغنيات الطفولية المختلفة، فضلا عن بعض الأعمال اليدوية والمعلومات الثقافية والنصائح الاجتماعية كالحفاظ على النظافة وغيرها وأيضاً الدروس الدينية كآداب الطعام.

تردادت أخرى يبحث عنها الجمهور

الجدير بالذكر، أنه يبحث الجمهور عن عدد كبير من الترددات الاخرى، منها قنوات الاطفال، كتردد قناة طيور الجنة 2022 وهو 11393، والاستقطاب عمودي، ومعدل الترميز 27500، تردد قناة ميكي 2022، هو 11528 بمعدل الترميز 27500، ويأتي الاستقطاب أفقي، ورقم معامل تصحيح الخطأ 3\4.

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كما يبحث الجمهور على تردد قنوات النايل سات تردد mbc مصر 11470، معدل الترميز 27500، استقطاب أفقي، أما عن تردد قناة النهار دراما فهو 11488، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح خطأ القناة: 5/6، وتردد قناة الحياة 12207، استقطاب عمودي، معامل تصحيح الخطأ: 3/4.