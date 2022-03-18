ضبط 58 مخالفة متنوعة بأسواق الغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية قيام رئاسة مركزي طنطا والمحلة الكبرى بتفعيل دور اللجان الخاصة بالمرور على المحال التجارية والمقاهي والورش الحرفية للتأكد من مدى تنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، حيث قامت اللجنة المشكلة تحت إشراف اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة المحلة، بمتابعة التزام الورش والمحال التجارية بمواعيد الغلق، وتم تحرير 17 محضر متنوع ما بين “5 محاضر عدم ارتداء كمامة، 4 محاضر إشغال طريق، 7 محاضر نظافة و محضر بيئة”، كما تم تطهير وتعقيم “33 مسجد، 2 مقر وحده محلية، 2 وحده صحية، 2 موقف سيارات، 1 مقر شئون اجتماعية”ومصادرة 9 شيشة وإعدام 35 كوب زجاجي.

وفى سياق اخر، شهد معرض اهلا رمضان بمدينه طنطا تواجد عدد من الشركات الوطنيه التابعة لشركه قطاع الأعمال العام وهى شركه مطاحن وسط وغرب الدلتا والتى قامت بعرض عدد من المنتجات والتى وضعت تخفيضا كبيرا عليها حيث تفقد الدكتور عادل عصفور رئيس مجلس اداره شركه مطاحن وسط وغرب الدلتا جناح الشركة بمعرض اهلا رمضان بحضور المهندس عبد العزيز شكرى الرئيس التنفيذى والمهندس محمد زكى رئيس قطاع الغربيه وفى سياق متصل أفتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، معرض "أهلا رمضان" والمقام بأرض المعارض بالمنطقة اللوجيستية والذي يهدف في المقام الأول لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بمحافظة الغربية بأسعار مخفضة وتقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة 15 % وذلك في الفترة من 15مارس حتى 5 إبريل ضمن المبادرات التي تقدمها المنطقة اللوجيستية لدعم سياسة الدولة المصرية في تخفيف الأعباء عن المواطنين والتصدي لغلاء الأسعار.

محافظ المنوفية يفتتح معارض أهلا رمضان

ورحب “رحمي” بالمبادرة والتي تأتي داعمة لجهود الدولة في مواجهة إرتفاع الأسعار وتعكس دعم رجال الأعمال المستمر لها، مؤكدا أن مشاركة ٥٣ شركة عارضه بالمعرض بمختلف السلع الغذائية، الاستهلاكية، الكهربائية والمفروشات خير دليل على ثراء المعرض وتنوع المنتجات به بما يفي بكافة متطلبات الأسرة المصرية وخاصة كون السلع أقل في السعر من مثيلاتها بالسوق. أضاف محافظ الغربية أنه تم فتح منافذ لبيع المواد الغذائية وتوفير سيارات متنقلة لتوزيع السلع بأسعار مخفضة من خلال عدد (5) منافذ لعرض منتجات المنطقة الشمالية العسكرية، عدد (6) منافذ وعدد (14) سيارة متنقلة تابعة لوزارة الزراعة، إلى جانب توفير 4000 طن لحوم بصفة شهرية من وزارة الأوقاف لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً، وتوفير كوبونات بقيمة (200) جنية تصرف من بدال التموين وتوزيع كراتين مواد غذائية مقدمة من مؤسسة مصر الخير، بالإضافة إلى تنظيم معرض لبيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة حتى نهاية شهر رمضان من خلال الغرفة التجارية. وأشار المهندس أشرف دوس مؤسس المنطقة اللوجستية أن المعرض يوفر كافة السلع المتنوعة بأسعار مخفضة، من خلال تخصيص أجنحة بفروع السلاسل التجارية الكبرى، القطاع العام، منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، الأحزاب السياسية وقطاع الأعمال.

ومن جانبه قال المهندس العضو المنتدب للمنطقة اللوجستية أنه تم تخصيص عدد 2 أتوبيس بالاتفاق مع هيئة النقل الجماعي لنقل المواطنين من أمام مبني محافظة الغربية إلى أبواب المعرض على مدار اليوم.