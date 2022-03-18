اسم برنامج رامز جلال 2022.. «الضيوف مفاجأة»

لازال الجمهور متشوقًا، لمعرفة كل ما هو جديد عن برنامج رامز جلال في 2022، فتارة يبحثان عن الفكرة وتارة عن الضيوف، وفي هذه الأيام يزداد البحث عن اسم برنامج رامز جلال رمضان 2022، الذي ينتظر الجمهور عرصه بلهفة شديدة.

اسم برنامج رامز جلال في رمضان 2022

دوت الخليج يرصد اسم برنامج رامز جلال في رمضان 2022 وأبرز الضيوف

يفاجئ رامز جلال الجمهور في كل موسم رمضان جديد، باسم مختلف لكنه يجب أن يحتوي الاسم في بداية الحملة على اسمه، وكعادته يحتوي اسم برنامج رامز جلال رمضان 2022 على بداية اسمه ثم التكملة أي «رامز ....».

وتشوق الجمهور هذه الأيام لمعرفة اسم برنامج رامز جلال رمضان 2022، خاصة وأنه يعتبر أسمى نفسه عدد من الأسماء المتعددة وتوقع الجمهور أن رامز لن يجد لبرنامجه اسم مناسب خلال هذا الموسم.

برنامج رامز جلال رمضان 2022

أتى اسم برنامج رامز جلال رمضان 2022، في البداية بعنوان «رامز لابسه جن»، بناء على أن فكرة العمل ستدور حول وقوع ضيوف رامز جلال في فخه نتيجة زيارتهم لمقبرة، ثم تغلق عليهم ويظهر رامز في صورة ملاك يحاسب الضيف على أعماله، ولكن عرضت الفكرة ذاتها في المواسم السابقة، ولم تلقى استحسان عدد كبير من الجمهور ورواد السوشيال ميديا.

وأتى اسم برنامج رامز جلالرد رمضان 2022 الثاني بعنوان «رامز مخو ضرب»، ومن المقرر أن يكون هذا الاسم النهائي للعمل المقرر عرضه فى رمضان 2022.

فكرة برنامج رامز جلال رمضان 2022

وتدور فكرة برنامج رامز جلال بشكل عام حول محاولة رامز إستضافة المشاهير بحجة برنامج آخر يتحدثوا من خلاله عن أعمالهم الفنية ومسيرتهم، ولكن يتفاجئون يمقلب من رامز جلال، وظهوره في آخر الحلقة بعد خلع القناع من وجهه، ويعد برنامج رامز جلال العمل الأبرز في برامج شهر رمضان 2022.

ضحايا برنامج رامز جلال رمضان 2022

ومن المقرر أن يستضيف رامز جلال خلال برنامجه في شهر رمضان 2022، عدد من الوجوه الجديدة التي سنتفاجأ بها في الموسم الرمضاني المقبل، من بيهم لاعب كرة القدم محمد صلاح الذي ظهر في أكثر من صورة جمعته برامز جلا، وحارس المرمى أبو جبل، ومطرب الراب ويجز، فضلا عن بعض النجوم الذي يعتاد رامز استضافتهم خلال البرنامج في كل موسم رمضاني له، وسيحقق العمل نجاحات ساحقة كعادة رامز جلال.