/686464/وزارة-الري-جهود-ضخمة-لتنمية-الصعيد-وتوفير-حياة-كريمة-للمواطنين-تنفيذ-٣٣٨-منشأة-للحماية-من-أخطار-السيول-وحفر٨٩٢-بئر-جوفى--وإنشاء-وتأهيل-٢٥٢-محطة-رفع

- الدكتور عبد العاطى : جهود ضخمة لتنمية الصعيد وتوفير حياة كريمة للمواطنين

- تأهيل ترع بأطوال ٢٤٧٠ كيلومتر بتكلفة ٨.٦٠ مليار جنيه بمحافظات الصعيد ، وإنشاء وتجديد (٤١٧٩) منشأة على المجارى المائية بتكلفة ٥ مليار جنيه

- تطوير الرى بزمام ٦٠ ألف فدان ، والتحول لنظم الرى الحديث بزمام ١٥٧ ألف فدان ، وتطوير شبكة المصارف بزمام ٢٧٣ ألف فدان

- تنفيذ (٣٣٨) منشأة للحماية من أخطار السيول ، وحفر عدد (٨٩٢) بئر جوفى ، وإنشاء وتأهيل (٢٥٢) محطة رفع

- البدء فى تنفيذ مشروع قناطر ديروط الجديدة

- إزالة أكثر من ١٩٣٠٠ حالة تعدى بالصعيد بمساحة ٢ مليون متر مربع

- إنشاء المركز الثقافى الأفريقى بمتحف النيل بأسوان والمسرح المكشوف الملحق به

دوت الخليج

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير لإستعراض موقف المشروعات المائية الجارى تنفيذها بمحافظات الوجه القبلى.

وصرح الدكتور عبد العاطى أن الدولة المصرية تبذل جهوداً ضخمة في مختلف محافظات الجمهورية وخاصة محافظات الوجه القبلى ، فى إطار رؤية شاملة لتنمية الصعيد وتوفير حياة كريمة للمواطنين موضحاً أن مشروعات الموارد المائية والرى تقع فى قلب المشروعات التنموية الجارى تنفيذها حالياً ، بإعتبار المياه هى المحور الرئيسى للتنمية.

وأوضح سيادته أنه يجرى العمل خلال العام المالى الحالى على تنفيذ عدد (٢٤٧) مشروع تتنوع بين أعمال تأهيل الترع وإحلال وتجديد المنشآت المائية وأعمال تطوير الرى والتحول للرى الحديث وأعمال الصرف المغطى وأعمال الحماية من أخطار السيول وحفر الآبار وتجهيزها بالطاقة الشمسية والكهربائية وإحلال وتجديد محطات الرفع.

وأضاف سيادته أنه وفى مجال تطوير شبكة الرى والصرف العامة والخاصة والرى الحقلى .. فقد تم تنفيذ أعمال تأهيل ترع بأطوال تصل إلى حوالى ٢٤٧٠ كيلومتر بتكلفة حوالى ٨.٦٠ مليار جنيه بمحافظات الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان ، كما تم إنشاء وإحلال وتجديد عدد (٤١٧٩) منشأة صناعية على المجارى المائية بتكلفة تصل إلى حوالى ٥ مليار جنيه ، وتنفيذ أعمال لتطوير الرى فى الأراضى القديمة فى زمام ٦٠ ألف فدان بتكلفة تصل إلى ٨٢٨ مليون جنيه تم خلالها تطوير عدد (٩٦٨) مأخذ ومسقى ، والتحول لنظم الرى الحديث فى زمام ١٥٧ ألف فدان بمعرفة المنتفعين ، وتنفيذ أعمال إنشاء وإحلال شبكات الصرف المغطى وتوسعة وتعميق المصارف المكشوفة وإنشاء وإحلال الأعمال الصناعية عليها فى زمام ٢٧٣ ألف فدان.

كما تم تنفيذ (٣٣٨) منشأة للحماية من أخطار السيول ، وحفر وإحلال وتجديد عدد (٨٩٢) بئر لتوفير المياه لما يقرب من مليون مواطن بمحافظات الوجه القبلى ، وتم تجهيز (٢٤٠) بئر منها بالطاقة الشمسية والكهربائية ، وإنشاء وإحلال ورفع كفاءة وتأهيل عدد (٢٥٢) محطة رفع بإستثمارات تصل إلى ٣.١٥ مليار جنيه ، مثل محطة المراشدة الجديدة بمحافظة قنا بتكلفة ١٥٠ مليون جنيه وتخدم زمام ٦٣ ألف فدان.

وفى مجال تطوير منشآت الرى الكبرى بالوجه القبلى .. فقد تم البدء فى تنفيذ مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة لخدمة زمام حوالي ١.٦٠ مليون فدان فى خمسة محافظات بالصعيد هى (أسيوط – المنيا – بني سويف - الفيوم – الجيزة).

وفى إطار الحملات الموسعة لإزالة التعديات على نهر النيل والمجارى المائية وأملاك الرى .. فقد تم إزالة أكثر من ١٩٣٠٠ حالة تعدى بمساحة تصل إلى حوالى ٢.٠٠ مليون متر مربع.

الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والرى قامت بإنشاء المركز الثقافى الأفريقى بأسوان والذى يضم خمس مساحات متنوعة تحتوى كل منها على لوحات ومقتنيات وأفلام وثائقية للدول الأفريقية ، ويحتوى على مكتبة وثائقية تضم العديد من الكتب والألبومات الأثرية والتاريخية التي تحكى تاريخ النيل ، كما تم الإنتهاء من تنفيذ مسرح مفتوح بجوار المركز.