غلق 17 منشأة و9 مراكز للدروس الخصوصية فى الغربية

جدة - نرمين السيد - قال نائب محافظ الغربية الدكتور أحمد عطا، إنه تم غلق وتشميع 17 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق والإجراءات الاحترازية على مستوى مراكز ومدن المحافظة وذلك خلال 24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى غلق 9 مراكز للدروس الخصوصية.





وطالب عطا، فى بيان اليوم الجمعة، أصحاب المحلات والمقاهى والورش إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا والالتزام بمواعيد الغلق للحفاظ على صحة وسلامة الجميع. وأشار نائب محافظ الغربية، إلى أن ذلك يأتى تنفيذا لقرارات الحكومة والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس التاجى ولمنع التجمعات، مؤكدا أن القانون سينفذ بكل حزم على جميع المخالفين واتخاذ الإجراءات.

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