معارض ووثائق تأمين تكافلى.. الحصاد الأسبوعى للقوى العاملة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - كما افتتح معرضا لمنتجات خريجات التدريب، وسلم ماكينات أوفر وشنط عدد ومنتجات من مخرجات مركز التدريب المهنى والوحدة المتنقلة، وأعلن سداد 1.7 مليون جنيه ديون 40 غارمة، وشهد حفل زفاف جماعى لـ 4 عريسا وعروسة، وسلم 4677 وثائق تأمين تكافلى للعمالة غير المنتظمة فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

كما شهد حصار الأسبوع الحالى صرف 3.9 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ 2807 عاملا، وتعيين 4305 شابا منهم 59 "قادرون باختلاف" فى 7 محافظات، وتحصيل 8.9 مليون جنيه مستحقات العمالة المصرية بالأردن والسعودية.

وفيما يلى تفاصيل ما جاء بالحصاد الأسبوعى، حيث واصل محمد سعفان وزير القوى العاملة، جولاته الميدانية لمحافظات الصعيد، حيث زار محافظة أسوان فى إطار مبادرة "حياة كريمة، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير فرص عمل للشباب، ولائقة لمتحدى الإعاقة، والفئات المجتمعية الأكثر احتياجا، فضلا عن رعاية العمالة غير المنتظمة لشمولهم ضمن منظومة متكاملة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وتأمينيا، ليحيوا حياة كريمة تليق بهم وتحقق طموحاتهم وأحلامهم، بالإضافة إلى سداد 1.7 مليون جنيه أموال الغارمات بالمحافظة، وحضور عقد قران 4 عروس من أيتام الأب من ذوى الهمم والعزيمة.

واطمئن الوزير خلال جولته للمحافظة على العاملين بمواقع العمل والإنتاج، ليؤكد ما وعدت به الدولة المصرية بالتواجد وسط العمال بكافة القطاعات للتعرف عن قرب على كل المشاكل والإسراع فى تذليلها والمساعدة فى حلها مع الجهات المعنية المختلفة، ودراسة العديد من مقترحاتهم التى من شأنها تحسين بيئة العمل وأوضاع العمال، فضلا عن حضور ختام فعاليات ملتقى السلامة والصحة المهنية بمشروع الطاقة الشمسية ببنبان "معا من أجل بيئة عمل آمنة ونظيفة ورؤية جديدة للسلامة المهنية 2030"، وذلك من أجل الحد من المخاطر التى تهدد سلامة الأفراد، والعمل على توفير مناخ حياة آمنة.

وافتتح الوزير، خلال جولته، معرض منتجات "قادرين نعملها" بقاعة القوات المسلحة، والذى تنظمه مديرية القوى العاملة بأسوان، وذلك فى إطار الاحتفال باليوم العالمى لذوى القدرات الخاصة، ويضم 10 عارضين من أصحاب الهمم والعزيمة، من مدرسة الأمل لـ "الصم والبكم" من طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية من الجنسين، وتفقد أقسام المعرض الخمس والتى شملت السمكرة والأعمال الصحية، والتريكو الآلى، والزخرفة والتنسيق، والملابس الجاهزة، ونجارة الأثاث.

وأبدى الوزير إعجابه بالمعروضات التى تساهم فى توفير عدد من فرص العمل لأصحاب الهمم، مشيدا بجودتها ودقة تصنيعها، مؤكدا أهمية تشجيع ذوى الهمم على الإنتاج لما لهم من قدرة بالغة على العطاء ولديهم من الإرادة ما يدفعهم لتحدى كافة الصعاب والتغلب عليها.

وقال الوزير: إن الوزارة تقدم كامل الدعم لأبنائنا من ذوى القدرات الخاصة، موجها الشباب الذين لديهم الحرفة ولن يلتحقوا بالكليات أن يقيموا مشروعات صغيرة وعرض منتجاتهم داخل المعارض الدائمة، مكلفا مديرية القوى العاملة بأسوان بمتابعتهم ومساندتهم بصورة دائمة.واستمع الوزير لشرح من أمانى معاوية مديرة المدرسة عن المنتجات المصنوعة من الطلاب، مؤكدا أن الحرف اليدوية والمشروعات الصغيرة لها أهمية اقتصادية كبرى ومن الضرورى تشجيعها وتطويرها.

وقدم الوزير للعارضين 10 آلاف جنيه دعم لهم بواقع 1000 جنيه لكل عارض تشجيعا لهم على إنتاج مزيد من الأعمال اليدوية، مؤكدا أن الدولة المصرية والقيادة السياسية تولى اهتماما خاصا لـ"قادرون بإختلاف "، وتسعى لتقديم كامل الرعاية والحماية لهم، باعتبارهم شركاء المجتمع، مشيرا الى أن رؤية مصر 2030 تتضمن فى أهدافها تحقيق العدالة من خلال تحقيق المساواة فى الحقوق والفرص، وذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، ومحمد عبد الوهاب مدير مديرية القوى العاملة بأسوان.

وواصل سعفان، جولته بالمحافظة حيث افتتح مبادرة "مهنى ابتكر" أسوان الجميلة بلدى وافتخر، وذلك بقاعة المؤتمرات بشركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما"، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، ومحمد حسنين رضوان العضو المنتدب للشركة، ومدير مديرية القوى العاملة بأسوان.

وتفقد الوزير معرض منتجات خريجى مركز التدريب الثابت بالمحمودية والوحدة المتنقلة التابعة للمديرية، شمل ملابس جاهزة، ومنتجات، وحرف يدوية،مشيدا بجودة المنتجات ودقة صناعتها، واستمع لشرح من مسئولة التدريب بالمركز عن طبيعة المنتجات، ووجه بأهمية الاهتمام بمرحلة ما بعد الإنتاج وكيفية تسويق المنتجات بالمعارض، وطلبت إحدى المتدربات أن تقوم المحافظة بتوفير معرض دائم لهم، واستجاب على الفور العضو المنتدب لشركة "كيما"، وأعلن أنه سيقيم معرضا دائما لخريجى مركز التدريب والوحدة المتنقلة داخل الشركة.

وقدم سعفان الشكر لشركة كيما على هذه الاستضافة، ولجميع العاملين بها على ما يقدمونه من جهد وعطاء لمصر فى هذه المرحلة.

وقام الوزير بتسليم 7 شنط عدد، و12 ماكينة أوفر وتوب قماش لكل مستلم للماكينات، فضلا عن تسليم 120 منتج من مخرجات مركز التدريب المهنى والوحدة المتنقلة لمتضررى السيول من أهالى الشلال، وذلك استكمالا لمبادرة دعم متضررى السيول.

وقال وزير القوى العاملة: إن سياسية الوزارة حاليا تسعى للاهتمام بمنظومة الإنتاج بشكل كامل سواء على مستوى العامل وصاحب العمل وبيئة العمل والمنشآت الاقتصادية، فى إطار الاهتمام بالإنتاج والاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن الوزارة تعكف حاليا على تجهيز خمس وحدات تدريب متنقلة تمهيدا لإطلاقها بالقرى والنجوع بالمحافظات وذلك على مهن جديدة لصيانة الحاسب الآلى المحمول والدش.

وأكد الوزير أنه بذلك يصبح عدد وحدات التدريب المتنقلة 32 وحدة تغطى جميع محافظات الجمهورية لتنفيذ دورات تدريبية مجانية بدون أى مقابل فى القرى الأكثر احتياجا ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس السيسى.

وأشار الوزير إلى أن إنشاء هذه الوحدات وتطويرها جاء بعد أن وجدنا أن هناك اقبال بسيط على المراكز الثابتة، فقمنا بعمل فكرة مختلفة وهى خلق وحدات تدريب متنقلة تدخل القرى والنجوع وتوفر مشقة الانتقال على العمال خاصة للمتدربات، مقدما الشكر للمرأة المصرية بشكل عام والأسوانية بشكل خاص، على اقبالهن الشديد على تعلم الحرف خاصة التفصيل والخياطة لافتا الى أن نسبة المتدربات من هذه الوحدات تصل إلى 80 %.

وقال وزير القوى العاملة: إن نشر وحدات التدريب المتنقلة يأتى فى إطار حرص الوزارة التام على تطوير وتحديث منظومة التدريب المهنى فى إطار مبادرة الوزارة "مهنتك مستقبلك" فى قرى ونجوع مصر، والتى تهدف إلى الوصول للشباب قرب محل إقامتهم وتقديم فرص تدريبية للشباب والسيدات على المهن التى يحتاجونها بالشكل الذى يضيف إضافة لائقة إلى منظومة التدريب فى مصر لتأهيل الشباب من الجنسين على المهن التى يتطلبها سوق العمل.

وتبادل وزير القوى العاملة، ومحمد حسنين رضوان العضو المنتدب لشركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما، الدروع، حيث أهدى العضو المنتدب الوزير درع الشركة تقديرا له على جهده فى الارتقاء بالعملية الإنتاجية من خلال توفير فرص عمل لـ "قادرون باختلاف" فى إطار "حياة كريمة"، فضلا عن رعاية وحماية ومساعدة العمالة غير المنتظمة، وأهدى الوزير درع لـ "رضوان" تقديرا له على جهوده الحثيثة المبذولة فى خدمة العاملين بالشركة.

كما شهد وزير القوى العاملة، فى إطار جولته الميدانية، والمحافظ اللواء أشرف عطية فعاليات مبادرة "فرحة عمرى" التى تنظمها مديرية القوى العاملة بالمحافظة، لتتواكب مع الاهتمام الخاص للرئيس عبدالفتاح السيسى برعاية الشباب وتمكينهم بإطلاق العديد من الإجراءات والبرامج الاجتماعية وغيرها التى تسهم فى إحداث التنمية البشرية المطلوبة، فضلا عن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لدعم الفئات المجتمعية الأكثر احتياجا وذوى القدرات الخاصة والأرامل والمطلقات ودمجهم فى المجتمع.

وأعلن وزير القوى العاملة عن سداد مليون و700 ألف جنيه ديون 40 غارمة من أبناء أسوان كمرحلة أولى جارى اتخاذ إجراءات إسقاط الأحكام عنهم، وقد أسهم فى سداد هذه الديون بنك الزكاة والصدقات المصرى، مقدما الشكر فى هذا الصدد للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، فضلا عن فاعلين خير.

وشارك الوزير والمحافظ فى مشهد إنسانى رفيع فى مراسم عقد قران 4 عروسات من الفتيات أيتام الأب منهم أثنين من ذوى الهمم والعزيمة، وكان الوزير والمحافظ وكيلان لعروسين منهما، والخامسة نصف أكيل من الديانة المسيحية من إجمالى 11 عروس.

وسلم الوزير دعم مالى لـ 11 عروسا بـ 140 ألف جنيه مساهمة من بيت الزكاة والصدقات المصرى ومؤسسات المجتمع المدنى تعينهم على تكوين أسرة وتخفف عن كاهلهم أعباء الزواج فى ظل غلاء المهور ومستلزمات تكون عش الزوجية، وذلك بحضور المستشار إيهاب عبدالفتاح خلف الله رئيس الاستئناف ورئيس محكمة أسوان الابتدائية، واللواء محمد عمرو لطفى أمين عام بيت الزكاة والصدقات المصرية اللذين كانا شاهدين على العقدين، ومحمد عبد الوهاب مدير مديرية القوى العاملة بأسوان.

وأعلنت الكنيسة بأسوان تقدم دعم مالى 3000 جنيه لكل عروس شارك فى مبادرة " فرحة عمرى"، وسيتم التنسيق لتقديمها خلال الأيام القليلة المقبلة.

كما سلم الوزير 14 ماكينة خياطة هوفر، و12 فرن بالأنبوبة، تم توزيعهم بالتساوى على عدد من الغارمات كمشاريع تنموية لكى يحيوا حياة كريمة بعد سداد مديونياتهم، والباقى للأرامل والمطلقات من أبناء المحافظة.

واستأنف وزير القوى العاملة جولته، حيث سلم هو والمحافظ 4677 وثيقة تأمين تكافلى ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة، تغطى الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئى، وذلك بعد أن تم رفع قيمتها التأمينية من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه، بحضور محمد عبد الوهاب مديرية القوى العاملة بالمحافظة.

وسلم الوزير والمحافظ 13 شنطة عدة لدعم نماذج مشرفة من العمالة غير المنتظمة وتحويلهم من عامل عادى إلى عامل مهنة ذات مهارة، فضلا عن 10 شنط لدعم نماذج مشرفة من العمالة المدربة.

وامتد التسليم ليشمل 4 ماكينات هوفر وخياطة عادية وعجان لـ 5 عاملات لمساعدتهم لعمل مشروع صغير، فضلا عن 100 كرتونة مواد غذائية وبطانية لدعم الفئات الأكثر احتياجا من العمالة غير المنتظمة.

كما سلم الوزير والمحافظ دعم مالى 50 ألف جنيه لـ 10 أسر من أيتام العمالة، فضلا عن 50 كارنيه لأبناء العمال المتوفاة "الأيتام"والملحقين بمراحل تعليمية مختلفة، بالإضافة إلى شيكات بمبلغ 12 ألفا و455 جنيه لأسر عمال متوفين ومصابين.

وسلم سعفان وعطية شهادات حضور لخريجى الدورة التدريبية تمهيدا لانتقالهم لسوق العمل بالسياحة والفنادق، وكرم شركات المقاولات مقاول المحاجر المساهمين فى دعم العمالة غير المنتظمة بمنحهم دروع وشهادات تقدير.

وأكد وزير القوى العاملة، أهمية نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى المجتمع، بالتعاون مع الجامعات المصرية، لافتا إلى أن جائحة كورونا كانت أكبر دافع للمؤسسات الاهتمام بسبل السلامة والصحة المهنية، ليس على سبيل المنشآت الصناعية، بل على مستوى المنازل والعقارات، لأن الوقاية دوما خير من العلاج، ولا بد أن تصبح السلامة مسئولية سلوكية عن قناعة لكل فرد، ولا بد أن يصبح العامل المصرى سفيرا لإجراءات السلامة فى المجتمع، انطلاقا من قاعدة "لا ضرر ولا ضرار"، لدعم جهود الدولة الجبارة فى مواجهة تلك الجائحة.

جاء ذلك خلال ختام فعاليات ملتقى السلامة والصحة المهنية الذى أقيم تحت عنوان " معا من أجل بيئة عمل آمنة ونظيفة ورؤية جديدة للسلامة والصحة المهنية 2030 " ليكون هذا أول ملتقى يقام داخل مشروع الطاقة الشمسية ببنبان، بحضور محافظ أسوان، واللواء مهندس شريف أحمد صالح رئيس الهيئة العامة لتنمية الصعيد، والدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، وسهير الليثى وكيل وزارة القوى العاملة للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، ومحمد منتصر مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية،بالإضافة إلى ممثلى الشركات الاستثمارية والجهات التمويلية.

وأعرب الوزير عن سعادته بالتواجد فى أحد المشروعات القومية العملاقة، لحضور ختام ملتقى السلامة والصحة المهنية للطاقة الشمسية، مؤكدا أنه من الضرورى أن تتحول تعليمات السلامة إلى سلوك فى حياتنا اليومية، وليست داخل العمل فقط، وعندما نلتزم بهذا السلوك سيتحول الى ثقافة مجتمعية وتصبح بيئتنا آمنة وبعيدة عن المخاطر.

ووجه الوزير رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بديوان عام الوزارة بإعداد دورات تدريبية لطلاب الجامعات على مستوى الجمهورية لنشر هذه الثقافة بينهم.

وعلى جانب آخر، شارك وزير القوى العاملة، والسفيرة نبيلة مكرم عبيد عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور مصطفى الفقى المفكر السياسى ومدير مكتبة الإسكندرية وممثلين عن وزارات التعليم العالى، والتربية والتعليم، والتنمية المحلية، والشباب فى فعاليات الاحتفال السنوى لمؤسسة محمد فريد خميس لتنمية المجتمع، وذلك لاستقبال الدفعة الثامنة عشر من المائة الأوائل على الثانوية العامة "2020-2021"، تحت رعاية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين محمد فريد خميس رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وفريدة محمد فريد خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية فى مصر.

فى مستهل كلمته أعرب وزير القوى العاملة عن سروره وسعادته للمشاركة فى هذه الاحتفاليه، التى تقيمها مؤسسة محمد فريد خميس لتنمية المجتمع بمناسبة تكريم الدفعة الثامنة عشر من المائة الأوائل على الثانوية العامة المتفوقين، والذين نعتز بهم جميعا ونقدر جهدهم وصبرهم، ونعتبرهم نواة لنهضة مصر على كل المستويات.

وأشاد الوزير بهذا التقليد الحميد الذى يرسخ قيم الوفاء والعرفان لاستمرار المؤسسة على درب مسيرة الراحل رئيس مجلس أمناء المؤسسة لرعاية التفوق والنبوغ ليأتى هذا الحفل تتويجا لجهود ومساهمات مستمرة تقدمها المؤسسة على مدى 18 عاما على التوالى فى رعاية المتفوقين والنابغين من أوائل الثانوية العامة الذين يعدون أساس بناء الدولة المصرية بما ينتظرهم من مستقبل زاهر وواعد بعقولهم النابهة وأفكارهم المتميزة.

وقال: إن ما يزيد من سعادتنا أن هذا التكريم يأتى ليواكب ما يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، من اهتمام بتنمية قدرات ومهارات الشباب المصرى وتمكينهم من الحصول على مستويات علمية وأكاديمية راقية، فهنيئا لشباب مصر، وهنيئا لمصر شبابها الذى أثبت للعالم أنه قادر على تحمل المسئولية بعكس ما كان يروج له البعض من دعاة الفتنة والفوضى، ومصدرى اليأس والإحباط.

ومن جانبها ثمنت وزيرة الهجرة دور الراحل محمد فريد خميس فى كلمتها، مشيدة بتبنيه أوائل الجمهورية على مدار سنوات، ما يدعم إتاحة الفرص الجيدة لهم. وتابعت: "بينما تستعد لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة نهاية مارس الجارى، فلا يمكن أن ننسى الدور الوطنى الرائد الراحل محمد فريد خميس فى دعم الصناعة الوطنية، والانطلاق بصناعة النسيج إلى أعلى المواصفات العالمية، وسيبقى محمد فريد خميس علامة وطنية لدعم توطين الصناعة".

فى نفس السياق أشاد الدكتور مصطفى الفقى بجهود الراحل محمد فريد خميس فى دعم المتفوقين على مر سنوات حياته، مشيرا إلى أنه كان سخيا ونظيفا ونموذج رائع فى تاريخ مصر الحديثة، وقام بتربية أبنائه وبناته على حب الخير والعمل من أجل الإنسانية يتضح ذلك فى الاحتفال اليوم الذى يعتبر تخليدا لذكرى الراحل فى دعم المتفوقين من أجل رفعة وطنه.

ووافق وزير القوى العاملة ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال على صرف 3 ملايين و639 ألفا و386 جنيها من الصندوق بالوزارة لـ 2609 عاملا بالمؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية، نظرا للظروف الاقتصادية التى تمر بها وفقا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات.

كما وافق الوزير على صرف الدفعة الأولى والتى تقدر بـ 344 ألفا و61 جنيها كدفعة أولى، وذلك من الصندوق التابع للوزارة استفاد منها 198 عاملا بشركة تنمية مصانع حلويات الرشيدى الميزان.

وقرر سعفان، مد فترة قبول طلبات الممرضات للعمل بإحدى المؤسسات الطبية فى دولة الكويت، من الأحد المقبل وحتى الخميس الموافق 24 مارس الجارى، براتب شهرى يوازى 22 ألف جنيه مصرى تقريبا، فضلا عن توفير بدل السكن، وتذكرة السفر، مؤكدا أنه لن تقبل أية طلبات غير مستوفية للشروط المطلوبة.

وأوضح الوزير أنه يشترط فى المتقدمات من الممرضات "اناث فقط"، وأن يكن من الحاصلات على بكالوريوس التمريض من جامعات عين شمس والقاهرة والإسكندرية، فضلا خبرة لاتقل عن 4 سنوات، وإجادة اللغة الإنجليزية، والتأكيد بالحصول على جرعتين من إحدى اللقاحات المعترف بها للسفر للخارج.

كما تلقى وزير القوى العاملة، تقريرا عاجلا من مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية، بشأن حريق وقع فى شركة قويسنا الحديثة للصباغة والتجهيز، والذى أسفر عن إصابة أثنين من العمال بحروق، شفى أحدهم وخرج من المستشفى، ومازال الأخر تحت العلاج.

وأكد الوزير ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الحفاظ على حقوق العامل المصاب، ومتابعة حالته أولا بأول وإبلاغه تمنياتنا بالشفاء العاجل.

وأشار التقرير المزيل بتوقيع مدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية على حامد الزقم إلى أنه تم عمل معاينة الحادث من قبل المديرية، وتحرير محضر فورى تحت رقم 34062 بتاريخ 15 مارس الجارى، فضلا عن إنذار المنشأة بمهلة شهر، وسوف يتم اتخاذ الإجراء القانونى بعد انتهاء المهلة القانونية فى حال عدم إزالة المخالفات.

وقال المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى هيثم سعد الدين: إن الوزير سبق أن كلف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، بمتابعة الحادث مع مديرية القوى العاملة بالمنوفية بالانتقال الفورى إلى الشركة المذكورة، لإجراء معاينة على الطبيعة، للوقوف على أسباب الحريق الذى اندلع، وإعداد تقرير بذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لقانون العمل".

كما تلقى وزير القوى العاملة، تقريرا عاجلا من مديرية القوى العاملة بالغربية بشأن حادث حريق ضخم أدى إلى انفجار اسطوانة غاز منزلية داخل أحد المطاعم بمركز السنطة، والذى نتج عنه مصرع 4 حالات منهم مالكة المطعم، وإصابة زوجها، وجارى التعرف على حجم الخسائر التى تكبدها المطعم.

وأكد الوزير ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوق المتوفين والمصابين، وإبلاغ أسر المتوفين خالص العزاء ومتابعة حالة المصاب أولا بأول وابلاغهم تمنياتنا بالشفاء العاجل.

وأشار التقرير المذيل بتوقيع وكيل مديرية القوى العاملة بالغربية ياسر عيد إلى أنه تم تشكيل لجنة من مكتب السلامة والصحة المهنية ببسيون، وتم الانتقال الفورى لمكان المطعم لبحث نتائج الحريق وعما حدث بموقع الحادث، حيث بين التقرير أن المنشأة تحت التجهيز ولم يتم إدارتها وتشغيلها على أرض الواقع من ناحية الإنتاج والبيع، وكل المعدات جديدة لم تستعمل من قبل.

كما تلقى العاملين بمديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر لقاح التطعيم ضد فيروس التهاب الكبد الوبائى B بمقر المديرية، بالتعاون مع اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات بالمحافظة، وذلك للحد من انتشار الفيروس والحفاظ على صحة العاملين والمواطنين بالمديرية والمكاتب التابعة.

وقال وزير القوى العاملة: إن ذلك يأتى تنفيذا للمبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لحصول العاملين بالوزارات ومديرياتها على لقاح التطعيم المضاد للفيروس للحد من خطر انتشاره.

وأكد سعفان اهتمام القيادة السياسية بحصول جميع العاملين بالدولة فى جميع أنحاء الجمهورية على لقاح التطعيم، مصدرا توجيهاته لمديرى مديريات القوى العاملة على مستوى الجمهورية بحصول جميع العاملين على جرعة اللقاح بمقر المديرية بالتعاون مع مديرية الصحة ولجنة الفيروسات الكبدية بالمحافظة.

ومن جانبه قال سعيد عبد الراضى مدير المديرية: إن أكثر من 50 من إجمالى 119 موظف من العاملين بديوان المديرية والمكاتب القريبة منها ممن تزيد أعمارهم على 30 سنة، تلقوا اللقاح واستمر العمل من العاشرة صباحا حتى الساعة الثانية مساء، بحضور فريق طبى، تم تدريبهم على كيفية استخدام الأجهزة الخاصة بالكشف المبكر عن الإصابة بفيروس بى.

كما بدأت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية التحضير لإجراء الانتخابات العمالية للمنظمات النقابية للدورة النقابية 2022- 2026، فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان.

وقال ياسر سعيد مدير المديرية: إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات للتجهيز لهذه الانتخابات من خلال فريق عمل على أعلى درجات الاستعداد والكفاءة، مشيرا إلى أن مركز المعلومات بالمديرية بدأ فى تدريب العاملين على تلك الإجراءات، وذلك بإعداد دورة تدريبية الزملاء المرشحين لإدارة العملية الانتخابية، وذلك لعرض جميع المقترحات المتاحة للترتيب والتنسيق مع جميع الجهات المعنية خلال فترة الانتخابات، وكذلك لعرض محتويات النظام الإلكترونى الجديد الذى تم إعداده خصيصا للانتخابات النقابية.

كما شاركت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، مع عددا من الكليات بجامعة الإسكندرية بمركز طه حسين لخدمات الطلاب ذوى الاعاقة، بالتعاون مع نادى ريادة الأعمال التابع لأكاديمية البحث والتكنولوجيا بجامعة الإسكندرية فى تقديم دورات لمدة يوم اسبوعيا وحتى 8 مايو المقبل، عن ريادة الأعمال لطلاب جامعة الاسكندرية من ذوى الإعاقة البصرية والسمعية والحركية تحت عنوان: "رواد الأعمال الأقوياء."

وقال مدير المديرية: إن هذه الدورات تأتى فى ضوء البروتوكول الذى وقعه وزير القوى العاملة محمد سعفان، والدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق والذى يهدف إلى نشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال بين شباب الجامعة.

وقال الدكتور تامر بدوى وكيل أول الوزارة مدير المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل: إن المركز قام بتدريب 581 متدربا على مختلف برامج السلامة والصحة المهنية والإسعافات الأولية والأزمات والكوارث والمخاطر الهندسية والكهربائية خلال فبراير الماضى، وذلك من خلال تنفيذ 27 برنامج تدريبى داخل مقر المركز ومقار الشركات والمؤسسات الصناعية والخدمية فى مصر.

كما قام المركز بإعداد وتنفيذ 64 خدمة ميدانية خلال نفس الفترة وتنوعت هذه الخدمات ما بين القياسات البيئية وقياس مستوى الضوضاء والفحوصات الطبية والحلول الهندسية.

ونظمت مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية ندوة بعنوان:" المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة والهدف من إنشاء هذه الوحدة"، وذلك ضمن سلسلة ورش العمل التى بدأتها وحدة المساواة بين الجنسين بالمديرية لنشر ثقافة العمل الآمن وكيفية تأمين بيئة العمل وتعزيز فرص المرأة ومساندتها والتعريف بالوحدة وأهدافها، وأقيمت بشركة إسماعيلية فريش للعصائر الطبيعية بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية.

وأوضح مدير المديرية أحمد جابر أن الندوة تناولت تعريف المساواة بين الجنسين، حيث جاءت المساواة بين الجنسين من ضمن الأهداف التنموية لمنظمة الأمم المتحدة فى عام 2017، وتضمنها الهدف الخامس من 17 هدف لخلق التكافؤ بين الجنسين وتمتعهم بكافة الحقوق والامتيازات فى جميع المجالات من أجل المشاركة فى التنمية وبناء المجتمع وإنهاء كافة أشكال التمييز.

كما شمل حصاد الأسبوع تعيين 11 ألفا و91 شابا منهم 125 "قادرون باختلاف" فى 7 محافظات، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظة القاهرة، والأقصر، ودمياط، والفيوم، والوادى الجديد، وأسيوط، والدقهلية، بلغت 666 ألفا و398 جنيها، والتفتيش على 3302 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلا عن إستخراج 6765 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 6765 عاملا.

وامتد الحصاد ليشمل نجاح مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعى بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 71 و72 من مستحقات الضمان الاجتماعى لنحو 206 عامل مصرى لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وقال الوزير: إن المستحقات بلغت 400 ألفا و812 دولارا،أى ما يعادل 6 ملايين و290 جنيها مصريا تقريبا، ويقوم المكتب تباعا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقى المستحقات للعمالة التى تقوم بالمغادرة.

كما حصل المكتب العمالى على مستحقات 16 عاملا، ورثة عاملان مصريين متوفين بالأردن، وذلك بإجمالى 12 ألفا و206 دولارات بما يعادل 191 ألفا و498 جنيها.

وأوضح المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى للوزارة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بالأردن بمتابعة معاشات وورثة المتوفين، فضلا عن مستحقات 16 عاملا بالأردن، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

كما تابع وزير القوى العاملة، مع مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، تعويضات ومستحقات العامل المصرى مصطفى محمد العربى بغدادى من محافظة أسوان الذى لقى حتفه بعد إصابته خلال مشاجرة مع سائق من الجنسية السورية وخلال المشاجرة قام السائق السورى بطعن العامل المصرى بآلة حادة (مفك) فى رقبته ولاذ بالفرار.

وأوضح المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف الملحق العمالى بالرياض بمتابعة شحن الجثمان بالتنسيق مع القنصلية وموافاة الوزارة بتقرير بذلك فور معرفة باقى الملابسات أولا بأول، وإبلاغه خالص تعازيه لأهل المتوفى وأن يلهمهم الله الصبر والسلوان، والتأكد لهم أن الوزارة والقنصلية تتابع جميع حقوقه كاملة نتيجة حادث الاعتداء.

تلقى الوزير تقريرا عاجلا من الملحق العمالى أحمد رجائى أشار فيه عن تفاصيل الحادث، بأن المصاب توفى أمس السبت 12 مارس ويدعى مصطفى محمد العربى بغدادى من محافظة أسوان-الجزيرة- مستعمرة السكة الحديد ويبلغ من العمر 43عاما، ومتزوج وزوجته برفقته بالرياض، حيث أصيب منذ يومين خلال مشاجرة مع سائق من الجنسية السورية، وخلال المشاجرة قام السائق السورى بطعن العامل المصرى بآلة حادة (مفك) فى رقبته ولاذ بالفرار.

كما استطاع مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالسعودية، فى تسوية مستحقات 5 عمال مصريين كانوا يعملون لدى شركة للدعاية والإعلان بجده، وبلغت 593 ألف ريال سعودى أى ما يعادل 2 مليون و500 ألف جنيه تقريبا.

وأوضح المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى للوزارة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مستحقات العمال الخمسة فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها.

وقال المتحدث الرسمى أن الوزير تلقى تقريرا من الملحق العمالى عبد الحليم محمود، بمكتب التمثيل العمالى بجدة، يفيد بأن المكتب نجح بالتفاوض فى حل مشكلة مستحقات العاملين الخمسة بشركة الوسيلة الدولية للدعاية والإعلان بجده، بعد أن رفضت الشركة إعطائهم أى مبالغ على الرغم من حصولهم على أحكام قضائية.

واخيرا، تلقى وزير القوى العاملة، تقريرا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت.

وأوضح المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى للوزارة، أن التقرير الذى تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى تحدد فيه دولة الإمارات العربية المتحدة ساعات الدوام الرسمى لشهر رمضان المبارك، للوزارات والجهات الحكومية الاتحادية، حسب النظام الجديد للعمل الأسبوعى الذى بدأ تطبيقه مطلع العام الحالى.

وقالت الملحق العمالى حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى: إنه حسب القرار تكون ساعات العمل الرسمى للجهات الحكومية الاتحادية فى شهر رمضان المبارك، من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثانية والنصف ظهرا، من يوم الاثنين إلى يوم الخميس ومن الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثانية عشرة ظهرا، أيام الجمعة من كل أسبوع.